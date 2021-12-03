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Китайская компания представила электромобиль с запасом хода более 1000 км

Китайская компания представила электромобиль с запасом хода более 1000 км

Китайский производитель электромобилей Nio представил на специальном мероприятии новую модель ET5, которая станет самым компактным и доступным решением в линейке, при этом использующим платформу новейшего поколения.

Продвинутые функции помощи водителю сочетаются в этом транспортном средстве с запасом хода до 1000 км и ценой от $51 400 на китайском рынке.

Попутно Nio заявила о готовности начать поставки с 28 марта 2022 года седанов ET7, которые в модельной иерархии стоят выше, но до сих пор не были готовы к серийному производству.

С 20 января первые клиенты смогут подтвердить заказы на поставку седанов ET7. На этапе подготовки к производству специалистам Nio удалось уменьшить время разгона до 100 км/ч до 3,8 секунды, а коэффициент аэродинамического сопротивления был улучшен до 0,208.

Если вернуться к дебютировавшему на днях более компактному ET5, то среди его характеристик производитель упоминает способность разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды, а также останавливаться с этой скорости до нуля за 33,9 метра.

В данном случае хорошая динамика подкрепляется и эффективной тормозной системой, что важно для безопасности. Коэффициент динамического сопротивления не превышает 0,24, дверные ручки традиционно утоплены в кузовные панели, а при изготовлении кузова использовались высокопрочные стали и алюминий, что позволило снизить массу без ущерба для жёсткости на кручение, которая достигает 34 000 Н·м/град.

Для седана Nio ET5 предусмотрено три варианта ёмкости аккумулятора. В базовой версии он способен хранить 75 кВт·ч электроэнергии и проезжать 550 км по китайскому циклу 550 км без подзарядки. Средняя комплектация предлагает батарею ёмкостью 100 кВт·ч с расчётным запасом хода 700 км, а старшая увеличивает эти показатели в полтора раза, обеспечивая движение без подзарядки на 1000 км с лишним.

В Китае, где ET5 появится в продаже в сентябре будущего года, стоимость электромобиля стартует с $51 450, но желающие менять батарею по подписке смогут получить машину за $40 468, и при этом в дальнейшем ежемесячно вносить абонентскую плату. На специальных станциях батарея меняется на заряженную в автоматическом режиме всего за пять минут, после чего электромобиль может продолжать движение с полным запасом хода.

Nio уже осваивает рынок Норвегии и готовится выйти на рынки Германии, Нидерландов, Швеции и Дании в 2022 году. К середине десятилетия марка рассчитывает продавать свою продукцию более чем в 25 странах и регионах мира.

По материалам 3dnews.ru
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