Умная крыша удерживает тепло зимой и охлаждает дом летом

Инженеры из лаборатории калифорнийского университета Беркли изобрели особое кровельное покрытие. Новый материал способен как отражать, так и удерживать солнечный свет, благодаря чему в течение всего года в доме сохраняется комфортный климат.
По предварительным подсчётам, изобретение позволит домохозяйствам экономить до 10% на счетах за отопление и электричество.
Ранее для охлаждения дома в летний период предлагали использовать супербелую краску. Но в зимний период эта технология, наоборот, активно отражает тепло, когда следовало бы его сохранять. Изобретение инженеров Беркли решает эту проблему.
Секретом технологии стало использование диоксида ванадия. Этот материал имеет странные свойства, противоречащие известной физике. При температуре +67 градусов Цельсия материал будет проводить электричество, но не тепло. Учёные создали специальный тонкоплёночный пластырь из разработанного ими терморегулирующего радиационного покрытия (TARC). Его нанесли на крышу и сравнили с образцами продаваемых в строительных магазинах тёмных и белых кровельных материалов.
Выяснилось, что покрытие TARC отражает 75% солнечного света вне зависимости от погоды. Но при температуре окружающей среды выше +30 градусов Цельсия до 90% тепла возвращалось в окружающий мир, а когда температура опускалась ниже +15 градусов Цельсия, назад отдавалось лишь 20% тепла.
Инженеры утверждают, что разработанное ими покрытие может использоваться не только в строительстве, но и в качестве терморегулирующего материала для автомобилей, электроники, спутников и даже для тканей. TARC может эффективно применяться в туристической сфере при изготовлении палаток.
На данный момент учёные планируют сосредоточиться на исследовании того, насколько практичным будет разработанный ими материал для больших площадей.
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