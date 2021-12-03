0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 169 0

Умная крыша удерживает тепло зимой и охлаждает дом летом

Умная крыша удерживает тепло зимой и охлаждает дом летом

Инженеры из лаборатории калифорнийского университета Беркли изобрели особое кровельное покрытие. Новый материал способен как отражать, так и удерживать солнечный свет, благодаря чему в течение всего года в доме сохраняется комфортный климат.

По предварительным подсчётам, изобретение позволит домохозяйствам экономить до 10% на счетах за отопление и электричество.

Ранее для охлаждения дома в летний период предлагали использовать супербелую краску. Но в зимний период эта технология, наоборот, активно отражает тепло, когда следовало бы его сохранять. Изобретение инженеров Беркли решает эту проблему.

Секретом технологии стало использование диоксида ванадия. Этот материал имеет странные свойства, противоречащие известной физике. При температуре +67 градусов Цельсия материал будет проводить электричество, но не тепло. Учёные создали специальный тонкоплёночный пластырь из разработанного ими терморегулирующего радиационного покрытия (TARC). Его нанесли на крышу и сравнили с образцами продаваемых в строительных магазинах тёмных и белых кровельных материалов.

Выяснилось, что покрытие TARC отражает 75% солнечного света вне зависимости от погоды. Но при температуре окружающей среды выше +30 градусов Цельсия до 90% тепла возвращалось в окружающий мир, а когда температура опускалась ниже +15 градусов Цельсия, назад отдавалось лишь 20% тепла.

Инженеры утверждают, что разработанное ими покрытие может использоваться не только в строительстве, но и в качестве терморегулирующего материала для автомобилей, электроники, спутников и даже для тканей. TARC может эффективно применяться в туристической сфере при изготовлении палаток.

На данный момент учёные планируют сосредоточиться на исследовании того, насколько практичным будет разработанный ими материал для больших площадей.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.