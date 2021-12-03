Умная крыша удерживает тепло зимой и охлаждает дом летом

Инженеры из лаборатории калифорнийского университета Беркли изобрели особое кровельное покрытие. Новый материал способен как отражать, так и удерживать солнечный свет, благодаря чему в течение всего года в доме сохраняется комфортный климат.

По предварительным подсчётам, изобретение позволит домохозяйствам экономить до 10% на счетах за отопление и электричество.

Ранее для охлаждения дома в летний период предлагали использовать супербелую краску. Но в зимний период эта технология, наоборот, активно отражает тепло, когда следовало бы его сохранять. Изобретение инженеров Беркли решает эту проблему.

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Секретом технологии стало использование диоксида ванадия. Этот материал имеет странные свойства, противоречащие известной физике. При температуре +67 градусов Цельсия материал будет проводить электричество, но не тепло. Учёные создали специальный тонкоплёночный пластырь из разработанного ими терморегулирующего радиационного покрытия (TARC). Его нанесли на крышу и сравнили с образцами продаваемых в строительных магазинах тёмных и белых кровельных материалов.

Выяснилось, что покрытие TARC отражает 75% солнечного света вне зависимости от погоды. Но при температуре окружающей среды выше +30 градусов Цельсия до 90% тепла возвращалось в окружающий мир, а когда температура опускалась ниже +15 градусов Цельсия, назад отдавалось лишь 20% тепла.

Инженеры утверждают, что разработанное ими покрытие может использоваться не только в строительстве, но и в качестве терморегулирующего материала для автомобилей, электроники, спутников и даже для тканей. TARC может эффективно применяться в туристической сфере при изготовлении палаток.

На данный момент учёные планируют сосредоточиться на исследовании того, насколько практичным будет разработанный ими материал для больших площадей.