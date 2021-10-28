Uber начнет тестировать доставку еды на беспилотниках

Uber запустит доставку еды на беспилотных в США в 2022 году, сообщает Bloomberg. Проект будет работать в тестовом режиме в Санта-Монике в рамках сервиса Uber Eats.
В тестировании беспилотной доставки также участвует компания Motional, совместное предприятие Hyundai и Aptiv, разрабатывающее технологии автономного вождения.
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«Наши потребители и торговые партнеры привыкли ожидать от нас удобства, надежности и инноваций, и это сотрудничество дает огромную возможность оправдать и превзойти эти ожидания», – прокомментировал проект Сарфраз Маредиа, вице-президент и руководитель Uber Eats в США и Канаде.
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