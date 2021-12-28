Уплата ЕСВ для ФЛП за четвертый квартал и за год: сроки, суммы и изменения в декларации

В связи с ростом минимальной зарплаты (до 6 500 гривен с 1 декабря 2021 года) увеличивается и минимальный страховой взнос ЕСВ.
В Главном управлении ГНС в Черновицкой области напомнили, что если с января по ноябрь ЕСВ был 1 320 гривен, то с декабря — 1 430 гривен.
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Так, за IV квартал 2021 года предпринимателям следует уплатить 4070 гривен до 19 января 2022 года.
ФЛП, которые избрали упрощенную систему налогообложения независимо от выбранной группы, уплачивают ЕСВ до 20 числа месяца, наступающего за кварталом, за который уплачивается единый взнос. ФЛП, которые выбрали общую систему налогообложения, и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, — до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос. Окончательный расчет за календарный год – до 10 февраля 2022 года.
При этом по итогам года предприниматели должны подать одну декларацию — о едином налоге, и о ЕСВ, а не две отдельных. Следует не забыть указать, что в декабре размер ЕСВ изменился из-за роста минимальной зарплаты.
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