Skoda снова останавливает заводы из-за нехватки полупроводников

Skoda Auto продлит рождественские каникулы до 10 января.
Об этом сообщили профсоюзы крупнейшего чешского автопроизводителя, поскольку автомобильный сектор страдает из-за перебоев в поставке запчастей.
Узкие места в поставке чипов тормозят автомобильную промышленность по всему миру. В октябре дефицит снова сильно затянул чешское промышленное производство, что привело к слабому началу четвертого квартала.
23 декабря у Skoda начнется перерыв, но лишь часть его будет зачислена как выходной для работников. За остальную часть они получат компенсацию в размере 80% заработной платы, поскольку производство остановится из-за проблем компании, говорится в еженедельном бюллетене профсоюзов.
В начале декабря Skoda заявила, что будет работать примерно на 75-80% мощности.
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