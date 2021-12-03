Skoda снова останавливает заводы из-за нехватки полупроводников

Skoda Auto продлит рождественские каникулы до 10 января.

Об этом сообщили профсоюзы крупнейшего чешского автопроизводителя, поскольку автомобильный сектор страдает из-за перебоев в поставке запчастей.

Узкие места в поставке чипов тормозят автомобильную промышленность по всему миру. В октябре дефицит снова сильно затянул чешское промышленное производство, что привело к слабому началу четвертого квартала.

23 декабря у Skoda начнется перерыв, но лишь часть его будет зачислена как выходной для работников. За остальную часть они получат компенсацию в размере 80% заработной платы, поскольку производство остановится из-за проблем компании, говорится в еженедельном бюллетене профсоюзов.

В начале декабря Skoda заявила, что будет работать примерно на 75-80% мощности.