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Sony анонсировала революционный сенсор для мобильных камер

Sony анонсировала революционный сенсор для мобильных камер

Sony объявила о разработке первого в мире многослойного CMOS-сенсора. Он предназначен для использования в смартфонах и потенциально может вывести качество мобильной съёмки на совершенно новый уровень, особенно в условиях недостаточного освещения.

Прорыв заключается в вертикальном расположении слоя пиксельных транзисторов под слоем фотодиодов. По заверениям компании, это совершенно новая конструкция CMOS-сенсоров, позволяющая значительно расширить динамический диапазон и повысить качество съёмки при недостатке света.

В традиционных CMOS-сенсорах фотодиоды и пиксельные транзисторы располагаются одним слоем параллельно рядом друг с другом. Фотодиоды улавливают свет, поступающий через объектив камеры, и преобразовывают его в электрические сигналы. Затем пиксельные транзисторы декодируют эти сигналы в данные о цвете на самой матрице, после чего эта информация отправляется на логическую микросхему CMOS-сенсора. После этого в игру вступает сигнальный процессор, отвечающий за обработку получаемого изображения, выдавая итоговый снимок, который пользователь и видит в своей галерее.

Разместив фотодиоды и пиксельные транзисторы в два слоя, Sony увеличила площадь и объём каждого из слоёв и повысила эффективность работы каждого из них. Это позволило удвоить объём данных о цветах и яркости, которые может обрабатывать каждый пиксель. В результате сигнал с более высокой насыщенностью от каждого пикселя обеспечивает гораздо более широкий динамический диапазон. Кроме того, эти транзисторы за счёт освободившегося места могут быть крупнее, что приводит к уменьшению шума на фотографиях.

К сожалению, Sony пока не сообщила, когда такие сенсоры появятся в смартфонах.

По материалам 4PDA
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