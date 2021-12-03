Sony анонсировала революционный сенсор для мобильных камер

Sony объявила о разработке первого в мире многослойного CMOS-сенсора. Он предназначен для использования в смартфонах и потенциально может вывести качество мобильной съёмки на совершенно новый уровень, особенно в условиях недостаточного освещения.
Прорыв заключается в вертикальном расположении слоя пиксельных транзисторов под слоем фотодиодов. По заверениям компании, это совершенно новая конструкция CMOS-сенсоров, позволяющая значительно расширить динамический диапазон и повысить качество съёмки при недостатке света.
В традиционных CMOS-сенсорах фотодиоды и пиксельные транзисторы располагаются одним слоем параллельно рядом друг с другом. Фотодиоды улавливают свет, поступающий через объектив камеры, и преобразовывают его в электрические сигналы. Затем пиксельные транзисторы декодируют эти сигналы в данные о цвете на самой матрице, после чего эта информация отправляется на логическую микросхему CMOS-сенсора. После этого в игру вступает сигнальный процессор, отвечающий за обработку получаемого изображения, выдавая итоговый снимок, который пользователь и видит в своей галерее.
Разместив фотодиоды и пиксельные транзисторы в два слоя, Sony увеличила площадь и объём каждого из слоёв и повысила эффективность работы каждого из них. Это позволило удвоить объём данных о цветах и яркости, которые может обрабатывать каждый пиксель. В результате сигнал с более высокой насыщенностью от каждого пикселя обеспечивает гораздо более широкий динамический диапазон. Кроме того, эти транзисторы за счёт освободившегося места могут быть крупнее, что приводит к уменьшению шума на фотографиях.
К сожалению, Sony пока не сообщила, когда такие сенсоры появятся в смартфонах.
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