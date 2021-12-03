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Межбанк: чего ждать от валюты в пятницу

Межбанк: чего ждать от валюты в пятницу

Пятница на валютном рынке пройдет достаточно нестандартно для последнего рабочего дня недели. Особого падения объемов на межбанке сегодня не произойдет и по нашим расчетам пройдет операций не менее, чем на $ 145−190 млн при совершении до 600 сделок. Основная причина такой активности клиентов — пик бюджетных расчетов у компаний. Это будет сегодня основным мотиватором для всех участников торгов.

Спекулянты будут в эту пятницу зарабатывать как в формате «в две стороны» по всем валютам, так и отдельно по евро. После вчерашних, достаточно прогнозированных решений ЕЦБ — евровалюта достаточно быстро закрепилась выше порога в 1,13 доллара и по прогнозам аналитиков может достаточно активно «гулять» в пределах коридора 1,1260−1,1340 доллара в ближайшие дни.

Это дает отличную возможность украинским спекулянтам зарабатывать как на игре по паре евро/доллар, так и на курсе евро относительно гривны. И они этим шансом обязательно воспользуются.

НБУ скорее всего сегодня придется выходить на межбанк с интервенциями, так как курсовые колебания как по доллару, так и по евро в пятницу будут достаточно большими.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua 17 декабря будут в пределах: доллар — коридор 27,10 — 27,32 грн, евро — коридор 30,60 — 30,95 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,23 / 27,25
евро — 30,85 / 30,87

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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