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Как действовать в случае потери или повреждения документа, который был удостоверен нотариусом

Как действовать в случае потери или повреждения документа, который был удостоверен нотариусом

Никто не застрахован от потери или повреждения документов, удостоверенных нотариусом. В таких случаях, каждому гражданину обеспечено право обратиться к нотариусу за получением дубликата соответствующего документа.

Finance.ua узнал, как действовать в случае утраты или повреждения документа, который был удостоверен нотариусом.

Как объясняют в Координационном центре по предоставлению правовой помощи, документами, которые удостоверяются нотариусом, могут быть:

  • договор купли-продажи;
  • договор дарения;
  • договор мены;
  • свидетельство о праве на наследство по закону;
  • свидетельство о праве на наследство по завещанию.

Кроме того, нотариусы могут удостоверять:

  • доверенность;
  • завещание.

Все эти документы можно восстановить, обратившись лично или через представителя в нотариальную контору с письменным заявлением и получить дубликат утраченного или испорченного документа:

  • во-первых, нужно помнить, что потеря самого оригинала документа не означает потерю владельцем права собственности на само имущество;
  • во-вторых, по закону предусмотрен механизм выдачи дубликата нотариально удостоверенного документа;
  • в-третьих, выдача дубликата нотариальных документов, хранящихся в делах нотариуса, является нотариальным действием;
  • в-четвертых, после выдачи дубликата оригинал документа теряет свою юридическую силу.

Дубликат утерянного или испорченного документа выдается нотариусом по месту его хранения, то есть по месту удостоверения (до передачи его в архив).

После передачи в архив экземпляров документов, удостоверенных или выданных нотариусом, их дубликаты выдают государственные нотариусы в государственных нотариальных архивах, которые хранятся в делах этих архивов.

Кто имеет право обратиться к нотариусу или нотариальному архиву за выдачей дубликата:

  • лица, по поручению которых или в отношении которых совершалось нотариальное действие;
  • наследники лиц, по поручению которых или в отношении которых совершалось нотариальное действие, исполнителя завещания – на запрос нотариуса, которым заведено наследственное дело.

В таком случае нотариусу, кроме свидетельства о смерти таких лиц, подаются документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство исполнителя завещания).

Содержание дубликата документа:

  • дубликат документа должен содержать весь текст удостоверенного или выданного документа, оригинал которого считается утратившим силу;
  • на дубликате документа делается отметка о том, что он имеет силу оригинала, и совершается удостоверительная надпись.

Кроме того, о выдаче дубликата нотариус делает отметку на экземпляре документа, который хранится в делах государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива или частного нотариуса.

По материалам Finance.UA
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