Как действовать в случае потери или повреждения документа, который был удостоверен нотариусом

Никто не застрахован от потери или повреждения документов, удостоверенных нотариусом. В таких случаях, каждому гражданину обеспечено право обратиться к нотариусу за получением дубликата соответствующего документа.
Finance.ua узнал, как действовать в случае утраты или повреждения документа, который был удостоверен нотариусом.
Как объясняют в Координационном центре по предоставлению правовой помощи, документами, которые удостоверяются нотариусом, могут быть:
Кроме того, нотариусы могут удостоверять:
Все эти документы можно восстановить, обратившись лично или через представителя в нотариальную контору с письменным заявлением и получить дубликат утраченного или испорченного документа:
Дубликат утерянного или испорченного документа выдается нотариусом по месту его хранения, то есть по месту удостоверения (до передачи его в архив).
После передачи в архив экземпляров документов, удостоверенных или выданных нотариусом, их дубликаты выдают государственные нотариусы в государственных нотариальных архивах, которые хранятся в делах этих архивов.
Кто имеет право обратиться к нотариусу или нотариальному архиву за выдачей дубликата:
В таком случае нотариусу, кроме свидетельства о смерти таких лиц, подаются документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство исполнителя завещания).
Содержание дубликата документа:
Кроме того, о выдаче дубликата нотариус делает отметку на экземпляре документа, который хранится в делах государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива или частного нотариуса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
После новогодних праздников украинцы будут покупать квартиры уже по другим ценам — прогнозПозавчера, 21:01 - 8044 22
До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январьВчера, 13:29 - 3727 19
Эксперт рассказал, почему выгоднее всего хранить сбережения в национальной валютеВчера, 11:15 - 5183 8
В Украине средняя зарплата возросла более чем на 200 гривенВчера, 17:39 - 438 6
В Украине анонсировали налоговую реформу: принять хотят веснойВчера, 16:01 - 1908 4
Очередность выплаты пенсий: кто и когда получаетВчера, 10:13 - 36114
Эксперт рассказал, почему выгоднее всего хранить сбережения в национальной валютеВчера, 11:15 - 5183 8
До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январьВчера, 13:29 - 3727 19
В Украине анонсировали налоговую реформу: принять хотят веснойВчера, 16:01 - 1908 4
Новый налог на землю: кто и сколько будет платитьВчера, 18:12 - 1821
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)Вчера, 15:10 - 280
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1633 6
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1989
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2567 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2671