НБУ отчитался о состоянии небанковских финучреждений

Национальный банк подвел итоги 2021 года на рынке небанковских финансовых услуг.
В течение года НБУ продолжал работать над созданием основы для построения доверия к небанковским финучреждениям.
В частности был предпринят ряд действий, направленных на упорядочение и обеспечение стабильности рынка, повышение его прозрачности, активизацию развития, а также усиление защиты прав потребителей финуслуг.
В 2021 году продолжались активная трансформация и оздоровление сферы небанковских финуслуг. Рынок покидали компании, которые не вели активной деятельности и добровольно отказывались от лицензий. Значительная часть компаний была выведена с рынка регулятором за нарушение требований законодательства. В то же время на рынке появлялись новые участники, готовые выполнять требования законодательства и предоставлять услуги надлежащего качества.
Всего с начала года количество небанковских финучреждений сократилось с 2065 (на начало января) до 1910 (начало декабря). В этом году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финучреждений при урегулировании просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение проходит регистрацию в НБУ. На сегодня уже зарегистрировано 59 коллекторских компаний.
Несмотря на уменьшение количества банков, объемы их активов выросли. Больше всего – у финкомпаний. Их активы восстановились до своего максимального уровня в докризисном 2019 году.
«За январь – сентябрь 2021 года финансовые компании сгенерировали рекордные прибыли по сравнению с аналогичным периодом последних трех лет. Показатели рентабельности также находились на исторически самых высоких уровнях. Причем впервые за последние два года все сектора в каждом из кварталов имели положительный финансовый результат. Страховщики в 2021 году сохранили доходность, хотя в I квартале имели существенно более низкий финансовый результат, чем за аналогичный период 2020 года. Высокая доходность кредитных союзов увеличила нераспределенную прибыль кредитных союзов и его долю в пассивах. Рентабельность ломбардов росла, хотя оживления их деятельности не наблюдалось», – отметила директор департамента надзора за рынком небанковских финуслуг Ольга Максимчук.
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