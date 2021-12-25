В iOS 15.2 добавили возможность стереть все данные с заблокированного iPhone без подключения к компьютеру

Компания Apple представила функцию Security Lockout, дающую пользователям возможность полностью стереть информацию с заблокированного iPhone — до появления операционной системы iOS 15.2 такое можно было сделать только подключив смартфон к ПК или Mac. Аналогичные возможности доступны и владельцам iPad, установивших новую версию iPadOS.

Возможность полностью стереть данные появляется после нескольких безуспешных попыток ввести корректный код-пароль на iPhone или iPad. Кроме того, устройство должно быть подключено к Wi-Fi или мобильной сети.

До недавнего времени пользователи могли сбросить настройки смартфона и удалить с него данные в случае блокировки только при подключении к компьютеру и только при наличии на нём доступа к активному аккаунту iTunes. Теперь Apple ослабила требования, позволив пользователям стирать данные без каких-либо подключений.

Порядок действий описан на соответствующей англоязычной странице поддержки Apple. Примечательно, что в русскоязычном варианте сайта пока по-прежнему предлагается старый метод. Как бы то ни было, посторонний человек стереть данные не сможет — для совершения подобных действий понадобится ввести пароль Apple ID.

После того, как пользователь несколько раз введёт неверный код на устройстве, на экране блокировки появляется кнопка Erase iPhone или Erase iPad, после чего необходимо следовать простым инструкциям. Пользователю посоветуют убедиться, что сделана резервная копия удаляемых данных. В более ранних версиях операционных систем придётся действовать старыми методами.

Одновременно с обновлениями iOS 15.2 и iPadOS 15.2 компания выпустила версии watchOS 8.3, tvOS 15.2 и macOS Monterey 12.1, а владельцы HomePod получили HomePod Software Version 15.2 с поддержкой голосовым помощником нескольких пользователей и нескольких языков, в зависимости от страны — французского (Канада, Франция), испанского (Мексика, Испания, США) и немецкого (Германия, Австрия).