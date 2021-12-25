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Где самая дорогая и самая дешевая аренда жилья: рейтинг европейских столиц

Где самая дорогая и самая дешевая аренда жилья: рейтинг европейских столиц

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центральных районах европейских столиц — 925 долларов. Однако цены между разными странами Европейского региона могут отличаться в разы в зависимости от географического положения, платежеспособного спроса и уровня жизни граждан.

За сколько можно арендовать однокомнатную квартиру (квартиру с одной спальней) в месяц в столицах Европы, рассказывает РБК-Украина Realty.

Самые дорогие и самые дешевые европейские столицы

Дороже всего арендовать квартиру в Лондоне, Дублине и Амстердаме, а Киев занимает 23 место в рейтинге из 37 городов.

Владельцы квартир выставляют цены на аренду жилья в зависимости от спроса. Но в каждом городе на стоимость влияют разные факторы, например, экономическое и социальное благосостояние, популярность города среди туристов и бизнеса, сезонность. Сейчас добавился фактор пандемии COVID-19. Как в Украине, так и в Европе продолжается тенденция роста популярности загородных домов, от этого цена на аренду квартир в центре растет медленно или снижается.

Самой дорогой европейской столицей по данным на октябрь 2021 года оказался Лондон — средняя цена аренды однокомнатной квартиры 2310 долларов. На втором месте Дублин — 1952 доллара, на третьем — Люксембург — 1819 долларов.

Рейтинг столиц с самым дешевым жильем для аренды возглавляет Стамбул — 231 доллар, затем Скопье — 285 долларов, а третий город с конца Сараево — 296 долларов.

Киев попадает в средний ценовой сегмент — арендные ставки в центре стартуют от 500 долларов, средняя стоимость — 620 долларов за аренду однокомнатной квартиры.

Варианты с оптимальным соотношением цена/качество

Если Лондон и Дублин кажутся слишком дорогими, в Восточной Европе есть масса вариантов, квартиры в которых стоят значительно дешевле и предоставляют комфортные условия для проживания. Например, Аренда квартиры в Праге в среднем обойдется в 809 долларов, а в Таллинне — 651 доллар.

Наиболее комфортным городом для проживания считается Вена, которая десятый год подряд возглавляет рейтинг самых благоприятных для жизни городов мира, по данным консалтингового агентства Mercer. Аренда квартиры в Вене выше, чем в других столицах соседних европейских стран — 1044 доллара в месяц.

По материалам РБК-Украина
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