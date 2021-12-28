Квартира для сдачи в аренду: на что обратить внимание

Покупка квартиры для получения финансовой прибыли считается не только частью бизнеса, но и удачной инвестицией. Но чтобы приносить прибыль, квартира для сдачи в аренду должна соответствовать определенным критериям. И самые важные из них стоит учитывать на раннем этапе — во время выбора недвижимости для последующей сдачи в аренду.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает об основных факторах, на которые стоит обратить внимание, покупая квартиру для получения прибыли.

Как отмечают эксперты портала Flombu.com, выбирая квартиру для сдачи в аренду, следует тщательно просчитать окупаемость: за какое время предоставления жилья в аренду собственник сможет «отбить» его цену и когда сможет на этом зарабатывать.

Со стоимости квартиры начинается формирование цены за ее наем.

Первичка или вторичка? Квартиры вторичного и первичного фондов отличаются. Для сдачи в аренду это очень существенный критерий: кроме отличий в эстетичности внешнего вида, другой значимый фактор, который разграничивает жилье старой и новой застройки, — затраты на содержание квартиры. В старых домах оплата за коммунальные услуги может быть значительно выше, чем в новостройке, а предоставление таких услуг — крайне неудовлетворительное.

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Поэтому, присматриваясь к квартире для последующей сдачи в аренду, стоит учесть, выгодна ли такая инвестиция в жилье из вторичного рынка.

Вид аренды. Покупая квартиру для сдачи в наем, важно знать, каким видом аренды будете заниматься — долгосрочной или посуточной. Здесь вопрос уже заключается в том, сколько времени и сил вы готовы вкладывать в дело:

сдача жилья на длительный срок не требует частого привлечения собственника помещения;

а вот посуточной аренде нужно уделять время чуть ли не ежедневно: заселить, выселить клиентов, убрать, поддерживать жилье в надлежащем состоянии. Однако эксперты отмечают, что прибыль от такого вида аренды преимущественно выше.

Расположение и транспортное сообщение. В выборе жилья район и окружающая инфраструктура выполняют ведущую роль. Аналогичная ситуация и с покупкой помещения для сдачи внаем. Конечно, квартиру в развитом районе, без промышленных объектов поблизости будут снимать более охотно. А для тех, кто колеблется в выборе, удачное расположение жилья — всегда хороший аргумент.

Потенциальные арендаторы точно будут учитывать и время, проведенное в пути к работе. Поэтому в выборе жилища для сдачи в аренду следует учитывать то, удобно ли транспортное сообщение в районе, где расположена квартира, в городах-миллионниках следует учесть его близость к метро.

Также, инвестируя в жилье в наем, нужно понимать, кто может стать потенциальным клиентом: семья, возможно с детьми, или студенты (долгосрочная аренда); гости из других городов или иностранцы (посуточная аренда).

Внутренняя организация квартиры. Специалисты проанализировали, что обычно арендаторы ищут компактное жилье. 4-комнатная и 3-комнатная квартира вряд ли будет популярной в этом деле. Долгосрочная аренда больших помещений не будет выгодной из-за высокой коммунальной платы. А для посуточной аренды многокомнатные квартиры почти не годятся.

«Золотая середина» в выборе жилья для дальнейшей сдачи в аренду — стандартная двухкомнатная квартира или квартира с одной-двумя небольшими спальнями и Объединенными кухней и гостиной.

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, самая дорогая месячная аренда плата в Киеве — в среднем однокомнатную квартиру можно «снять» за 8 513 грн. Интересно, что официальная средняя зарплата после налогообложения — 16 629 грн. То есть за аренду в столице нужно отдать практически половину дохода.

также в тройку областей с самой высокой арендной платой вошли: Одесская область — 5 686 грн, Львовская — 4 970 грн, Харьковская — 4 965 грн;

а вот самая дешевая аренда жилья, как уверяют в Государственные службе статистики, в Луганской области — 2 256 грн, Сумской — 2 364 грн и Ивано-Франковской — 2 535 грн.

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