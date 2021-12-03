Нью-Йорк откажется от использования газа в домах: решение уже принято

В городском совете Нью-Йорка проголосовали за запрет использования природного газа в новых зданиях. Мегаполис присоединяется к ряду городов США, которые стремятся перейти от ископаемого топлива к более чистых формам энергии.

В новых домах в крупнейшем городе страны придется использовать электричество для обогрева и приготовления пищи. Об этом сообщает Reuters.

«Законопроект о запрете использования газа в новых домах поможет нам перейти к более экологичному будущему и достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Мы находимся в климатическом кризисе и должны предпринять все необходимые шаги для борьбы с изменением климата и защиты нашего города», — сказал спикер городского совета Нью-Йорка Кори Джонсон.

Отмечается, что в краткосрочной перспективе новый закон мало что сделает для сокращения выбросов углерода в городе, поскольку многие старые здания не будут учтены. А новые в любом случае будут использовать электроэнергию, вырабатываемую из ископаемого топлива.

При этом в долгосрочной перспективе выбросы углерода сократятся, поскольку штат планирует прекратить использование ископаемых для производства электроэнергии. Закон будет применяться к новым зданиям высотой менее семи этажей в конце 2023 года и более семи этажей с 2027-го.

Но существуют и исключения — для новых зданий, используемых для определенных видов деятельности. В частности, производство, больницы, коммерческие кухни и прачечные.

До сих пор самым густонаселенным городом в Штатах, где запретили газ в новостройках, был Сан-Хосе (Калифорния) с населением около 1 млн человек. В 2020-м выбросы углерода в США от ископаемого топлива упали до самого низкого уровня с 1983 года, но ожидалось, что они вырастут примерно на 7% в 2021 году, поскольку поставщики электроэнергии сжигали больше угля ввиду резкого роста цен на газ.