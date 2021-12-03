Количество украинцев с действительными видами на жительство в Польше превысило 300 тысяч

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, сколько украинцев живет в Польше.
По данным Польского офиса по делам иностранцев, количество украинцев, у которых есть действительный вид на жительство в Польше, превысило 300 тыс.
«Основными факторами, повлиявшими на это явление, были экономическая и экономическая ситуация в Украине, введение безвизового режима и облегчение доступа к польскому рынку труда», – говорится в сообщении Офиса по делам иностранцев.
Цифры показывают, что украинцы вместо временной миграции выбирают долгосрочное пребывание в Польше.
«Кроме возможностей заработка по так называемым декларациям о поручении работы, Польша также расширила программу Bussines Harbor для граждан Украины. Это комплексный пакет, облегчающий переезд на территорию Польши, предназначенный для предпринимателей и специалистов ИТ-индустрии», – говорится в сообщении.
По данным Управления по делам иностранцев, около 60% украинцев, у которых есть действительные карточки вида на жительство в Польше, имеют возраст от 18 до 40 лет. Дети и подростки до 18 лет составляют 12% населения, а граждане старше 40 лет – 28%. Цифры показывают, что мужчин немного больше, они составляют 54 процента населения.
Почти у 84% украинцев есть разрешение на временное проживание, срок действия которого не превышает 3 лет. Большинство из них – это вопрос трудоустройства (77 процентов случаев). Остальные причины, почему украинцы остаются в Польше, – семейные проблемы (12%) и образование (2%).
Однако приведенные выше данные не включают лиц, которые временно остаются в Польше по безвизовому режиму или на основе виз.
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