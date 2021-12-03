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Первую запись из Википедии продали за $750 тысяч в виде NFT

Первую запись из Википедии продали за $750 тысяч в виде NFT

Первую страницу из Википедии, содержавшую всего два слова, продали на аукционе как NFT токен за 750 тысяч долларов.

Об этом сообщает аукционный дом Christie’s.

Первую запись на Википедии сделал основатель энциклопедии Джимми Уэйлс. 15 января 2001 года он написал: «Hello, World!» (Привет, мир).

Кроме того, на аукционе в Нью-Йорке продали за 187 500 долларов компьютер, с которого Уэйлс сделал первую запись. Кто приобрел токен и компьютер — не разглашается.

NFT — это цифровой сертификат, подтверждающий право его владельца на владение оригиналом какого-либо произведения искусства, как правило, современного, или объекта культуры.

NFT построены на экосистеме блокчейна, в которой приоритет отдается конфиденциальности. Это означает, что контент доступен для просмотра только владельцам этих NFT.

По материалам hromadske.tv
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