Регулятор наказал lifecell на 10,5 млн грн за ложную рекламу о лидерстве

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал мобильного оператора lifecell на 10,47 млн грн за нарушение закона о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о распространении ложной и неточной информации о лидерстве в предоставлении определенных услуг.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Изначально к регулятору обратилась компания «Киевстар» с жалобой на недобросовестную рекламу конкурента.
АМКУ установил, что в разные периоды рекламной кампании lifecell призывал присоединиться к «лидеру нового поколения Интернета» и предлагал «лучшее покрытие 4,5G», указывая на определенные технические параметры. При этом в ведомстве отметили, что о качествах лидера четвертого поколения интернета свидетельствует и ряд других параметров.
Также регулятор исследовал и другую рекламу оператора:
«На основе анализа собранных данных комитет пришел к выводу, что распространение обманчивой информации о „лидерстве“ в отдельных видах услуг без надлежащего обоснования и с использованием технической терминологии могло предоставить lifecell неправомерные преимущества и поставить компанию в более выгодное положение по сравнению с конкурентами», — подчеркнули в АМКУ.
Также регулятор напомнил, в течение 2018−2021 гг. неоднократно предоставлял lifecell обязательные для рассмотрения рекомендации по устранению нарушений в рекламных коммуникациях и об информировании потребителей способом, не вводящим в заблуждение.
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