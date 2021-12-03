Регулятор наказал lifecell на 10,5 млн грн за ложную рекламу о лидерстве

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал мобильного оператора lifecell на 10,47 млн грн за нарушение закона о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о распространении ложной и неточной информации о лидерстве в предоставлении определенных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Изначально к регулятору обратилась компания «Киевстар» с жалобой на недобросовестную рекламу конкурента.

АМКУ установил, что в разные периоды рекламной кампании lifecell призывал присоединиться к «лидеру нового поколения Интернета» и предлагал «лучшее покрытие 4,5G», указывая на определенные технические параметры. При этом в ведомстве отметили, что о качествах лидера четвертого поколения интернета свидетельствует и ряд других параметров.

Также регулятор исследовал и другую рекламу оператора:

«№ 1 в роуминге для интернета» — на основании сравнения стоимости базовых тарифов с предложениями конкурентов, но компания не учла наполнение пакетов, к примеру, конкуренты предлагали дополнительные услуги;

«№ 1 для смартфонов» — оператор указал на опрос с процентом проникновения смартфонов в сети, однако потребитель может не понять это разъяснение и воспринимать его как утверждение о лидерстве.

«На основе анализа собранных данных комитет пришел к выводу, что распространение обманчивой информации о „лидерстве“ в отдельных видах услуг без надлежащего обоснования и с использованием технической терминологии могло предоставить lifecell неправомерные преимущества и поставить компанию в более выгодное положение по сравнению с конкурентами», — подчеркнули в АМКУ.

Также регулятор напомнил, в течение 2018−2021 гг. неоднократно предоставлял lifecell обязательные для рассмотрения рекомендации по устранению нарушений в рекламных коммуникациях и об информировании потребителей способом, не вводящим в заблуждение.