Украина нарастила импорт угля: с начала года сумма поставок превысила $2 млрд

В январе-ноябре этого года Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита на 14,9%, или 2,3 млн т по сравнению с тем же периодом 2020-го. С начала года поставки достигли 17,72 млн т.

Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы.

В денежном выражении импорт вырос на 32,7% и составил $2,07 млрд. Годом ранее Украина закупила угля на $1,56 млрд.

Большинство ресурса поступило из России – 64,67%. Сумма поставок за 11 месяцев составила $1,34 млрд. Импорт из США занял 19,25% – на $398,19 млн. Казахстан продал угля на $220,66 млн, обеспечив 10,67% поставок. На импорт из других стран пришлось 5,41%. В денежном выражении сумма достигла $111,97 млн.

Одновременно экспорт Украиной угля составил 4,98 тыс. т на $800 тыс. В основном ресурс поставляли в Словакию, Венгрию, Болгарию. С начала этого года поставки выросли. В январе-ноябре 2020-го продали 2,35 тыс. т на $201 тыс.

Напомним, Министерство энергетики внесло в правительство распоряжение о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа для выработки электроэнергии. Предполагается, что воспользоваться услугой можно будет только в случае отсутствия достаточных запасов угля на складах тех производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь.