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ФРС сокращает антикризисную программу по выкупу активов вдвое

ФРС сокращает антикризисную программу по выкупу активов вдвое

Федеральная резервная система США ускорит сокращение ежемесячного выкупа активов вдвое и начнет повышение процентных ставок в 2022 году.

Об этом говорится в заявлении ФРС по итогам заседания.

ФРС будет покупать облигаций на $60 млрд ежемесячно, начиная с января, что вдвое меньше, чем до ноябрьского сокращения, и на $30 млрд меньше, чем в декабре.

В ноябре ФРС сократила объем финансирования на $15 млрд ежемесячно, удвоила этот показатель в декабре, а впоследствии ускорит это сокращение в 2022 году.

Ускорение инфляции заставило ФРС сократить выкуп активов вдвое – с $15 млрд до $30 млрд в месяц, начиная с января. Выкуп казначейских облигаций США будет сокращен на $20 млрд ипотечных облигаций – на $10 млрд.

Это позволит ФРС начать повышение процентных ставок в конце зимы или начале весны 2022 года.

На последнем в этом году заседании ФРС сохранил нулевые базовые ставки, но прогнозирует три повышения ставок в 2022 году и еще по два – в 2023 и 2024 годах.

ФРС также ухудшил прогноз инфляции в США на этот год до 5,3% с 4,2%, а на следующий год – до 2,6% с 2,2% прогнозируемых в сентябре.

Прогноз роста ВВП США снижен с 5,9 до 5,5%. В то же время ФРС улучшил прогноз уровня безработицы с 4,8 до 4,3% по итогам этого года и с 3,8 до 3,5% – по итогам 2022-го.

По материалам Финансовый клуб
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