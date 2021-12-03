В «Газпроме» заявили, что «прокачали» через Украину весь законтрактованный объем газа

Российский «Газпром» отмечает, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», — заявили в корпорации.
Напомним, 30 декабря 2019 года был подписан новый договор на 5 лет на организацию транспортировки, а также транспортное соглашение между «Нафтогазом» и «Оператором ГТС Украины» и межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом».
Контракт предусматривает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд куб. м.
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