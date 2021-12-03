0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

В «Газпроме» заявили, что «прокачали» через Украину весь законтрактованный объем газа

В «Газпроме» заявили, что «прокачали» через Украину весь законтрактованный объем газа

Российский «Газпром» отмечает, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», — заявили в корпорации.

Напомним, 30 декабря 2019 года был подписан новый договор на 5 лет на организацию транспортировки, а также транспортное соглашение между «Нафтогазом» и «Оператором ГТС Украины» и межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом».

Контракт предусматривает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд куб. м.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.