В «Газпроме» заявили, что «прокачали» через Украину весь законтрактованный объем газа

Российский «Газпром» отмечает, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», — заявили в корпорации.

Напомним, 30 декабря 2019 года был подписан новый договор на 5 лет на организацию транспортировки, а также транспортное соглашение между «Нафтогазом» и «Оператором ГТС Украины» и межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом».

Контракт предусматривает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд куб. м.