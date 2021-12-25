В каких случаях период безработицы засчитывается в страховой стаж: разъяснение

В Государственном центре занятости разъяснили, в каких случаях период безработицы засчитывается в страховой стаж.

«Согласно статье 21 Закона Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании” № 1105, страховой стаж – период (срок), за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше, чем минимальный страховой взнос», – сказано в сообщении.

В частности, в страховой стаж засчитывается:

время пребывания на учете в центре занятости в периоды, когда лицо подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы и получало пособие по безработице (кроме единовременной его выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности);

получение пособия по частичной безработице;

получение пособия по частичной безработице на период карантина связи с пандемией коронавируса;

получение материальной помощи во время профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.

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