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В каких случаях период безработицы засчитывается в страховой стаж: разъяснение

В каких случаях период безработицы засчитывается в страховой стаж: разъяснение

В Государственном центре занятости разъяснили, в каких случаях период безработицы засчитывается в страховой стаж.

«Согласно статье 21 Закона Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании” № 1105, страховой стаж – период (срок), за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше, чем минимальный страховой взнос», – сказано в сообщении.

В частности, в страховой стаж засчитывается:

  • время пребывания на учете в центре занятости в периоды, когда лицо подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы и получало пособие по безработице (кроме единовременной его выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности);
  • получение пособия по частичной безработице;
  • получение пособия по частичной безработице на период карантина связи с пандемией коронавируса;
  • получение материальной помощи во время профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.

Справка Finance.ua:

  • с 29 ноября в «Дії» появилась новая услуга. Теперь в приложении можно получить справки о трудовом стаже — ОК-5 и ОК-7;
  • в чем разница между понятиями «страховой» и «трудовой» стаж;
  • из страхового стажа работника, занятого на «вредном» производстве (такие люди имеют право выходить на пенсию раньше установленного возраста), вычтут дни, во время которых предприятие простаивало, в том числе и из-за пандемии коронавируса.

Как проверить свой страховой стаж 🧐

По материалам Finance.UA
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