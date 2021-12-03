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Электромобили Tesla теперь могут определять степень износа разных шин

Электромобили Tesla теперь могут определять степень износа разных шин

Компания Tesla выпустила свежее обновление для своих электромобилей, которое добавило очень полезную функцию: теперь автомобиль может определять степень износа шин.

Tesla не анонсировала эту особенность — её обнаружили сами владельцы. Эта функция является частью обновления программного обеспечения 2021.44.5 и может показать, не слишком ли мала глубина протектора. Кроме того, теперь автомобиль может определять неравномерность износа шин.

Когда система обнаруживает проблему с шиной, появляется предупреждение о том, что глубина протектора шины слишком мала, и водителю рекомендуется «проверить и отрегулировать шину».

Пока неизвестно, как именно Tesla реализовала эту функцию. Высказывается предположение, что это должно быть достигнуто путём сравнения количества оборотов шин. Когда протектор шины сильно изнашивается, диаметр колеса становится меньше. По сравнению с новой шиной старая делает больше оборотов на той же скорости. Tesla может сравнивать текущее значение со стандартным. Согласно тому же принципу, если количество оборотов одной шины больше, чем у трёх остальных, это может означать, что износ неравномерный.

По материалам iXBT.com
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