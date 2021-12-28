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В Малайзии достраивают второй по высоте небоскреб в мире

В Малайзии достраивают второй по высоте небоскреб в мире

В столице Малайзии Куала-Лумпуре возвели здание, высота которого составляет 678,9 метра. Таким образом, оно стало вторым по высоте небоскребом в мире, уступая лишь арабскому Бурдж-Халифе с высотой 828 метров.

Как сообщает CNN, проект носит название Merdeka 118.

Небоскреб еще до конца не достроили, в декабре завершили монтаж 160-метрового антенного шпиля на крыше. Благодаря этой конструкции небоскреб занял вторую строчку в списке самых высоких сооружений.


Фото: CNN

Отмечается, что цифра в названии — 118 — означает количество этажей здания. Также предполагается, что здесь будут расположены 118 торговых центров. Кроме этого, в планах разместить в Merdeka 118 еще мечеть, музей с рестораном, отель Park Hyatt и самую высокую смотровую площадку в Юго-Восточной Азии.


Фото: CNN

Merdeka переводится как «независимость». Такое же название имеет расположенный неподалеку стадион, где 31 августа 1957 года официально была провозглашена независимость страны. Строительство небоскреба началось в 2014 году. Реализация проекта оценивается в 1,2 млрд долларов.

По материалам Обозреватель
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