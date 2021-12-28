В Малайзии достраивают второй по высоте небоскреб в мире

В столице Малайзии Куала-Лумпуре возвели здание, высота которого составляет 678,9 метра. Таким образом, оно стало вторым по высоте небоскребом в мире, уступая лишь арабскому Бурдж-Халифе с высотой 828 метров.
Как сообщает CNN, проект носит название Merdeka 118.
Небоскреб еще до конца не достроили, в декабре завершили монтаж 160-метрового антенного шпиля на крыше. Благодаря этой конструкции небоскреб занял вторую строчку в списке самых высоких сооружений.
Фото: CNN
Отмечается, что цифра в названии — 118 — означает количество этажей здания. Также предполагается, что здесь будут расположены 118 торговых центров. Кроме этого, в планах разместить в Merdeka 118 еще мечеть, музей с рестораном, отель Park Hyatt и самую высокую смотровую площадку в Юго-Восточной Азии.
Фото: CNN
Merdeka переводится как «независимость». Такое же название имеет расположенный неподалеку стадион, где 31 августа 1957 года официально была провозглашена независимость страны. Строительство небоскреба началось в 2014 году. Реализация проекта оценивается в 1,2 млрд долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Аналитики прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhone23 ч. назад - 7936 19
«Новая почта» меняет тарифы с 1 январяВчера, 17:50 - 5698 17
"Ресурсный" закон 5600 вступил в силу11 ч. назад - 1684 4
Особенности открытия нерезидентом счета в банке7 ч. назад - 299 1
В Украине подорожали биометрические паспорта11 ч. назад - 770 1
Аналитики прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhone23 ч. назад - 7936 19
Почему «вредный» стаж не всегда влияет на размер пенсии: в ПФУ сделали важное разъяснение12 ч. назад - 4780
Работа по-новому: что изменится для украинцев в 2022 году16 ч. назад - 3440
"Ресурсный" закон 5600 вступил в силу11 ч. назад - 1684 4
Судьба долгостроев: чего ждать инвесторам14 ч. назад - 1459
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 340 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1169 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2081 9
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2204
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2799 4