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Apple возродит iMac Pro с кардинально новым экраном

Apple возродит iMac Pro с кардинально новым экраном

Согласно отчёту Display Supply Chain, уже весной следующего года Apple представит новый моноблочный компьютер iMac Pro. Судя по всему, это будет полный перезапуск с переработанным дизайном и улучшенными характеристиками.

Стоит отметить, что Apple остановила производство и сняла с продаж iMac Pro в марте этого года. Если же верить новой информации, весной 2022-го компьютер будет возрождён. Указывается, что он получит 27-дюймовый дисплей, выполненный по технологии mini-LED с поддержкой адаптивной частоты обновления до 120 Гц.

В отчёте Display Supply Chain говорится, что в базовой модификации новый iMac Pro будет оснащаться 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, а в качестве процессора на выбор будут доступны фирменные M1 Pro или M1 Max, дебютировавшие в MacBook Pro конца 2021-го.


24-дюймовый iMac (2021). Фото: 4pda.to

В начале этого месяца Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что в 2022-м Apple также представит MacBook Air с новым дизайном и процессором M2, доступный вариант MacBook Pro, обновлённый Mac mini и Mac Pro с фирменным чипом.

По материалам 4PDA
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