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Столица недополучила 8 миллиардов из-за пандемии — Кличко

Столица недополучила 8 миллиардов из-за пандемии — Кличко

Бюджет Киева недополучил 8 миллиардов гривен вследствие пандемии COVID-19, в частности, из-за отмены ряда налогов и сборов для бизнеса для его поддержки.

Об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко во время отчета о деятельности в 2021 году и планах на следующий год.

«Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизнедеятельности нашего города… Как и в прошлом году, мы в городе Киеве отменили немало налогов и сборов, ввели дополнительные льготы для малого и среднего бизнеса. Это, конечно, отразилось на экономике столицы, за период пандемии город недополучил 8 миллиардов гривен. Это сказывается на финансах столицы», — сказал Кличко.

Он добавил, что, как и в прошлом году, пришлось направлять немало ресурсов на медицинскую и другие критически важные отрасли, чтобы удержать ситуацию и сохранить здоровье и жизнь киевлян, поддерживать город, бизнес и страну.

В то же время Кличко сообщил, что доходы столицы за период 2021 года увеличились на 7 млрд гривен даже в условиях кризиса и добавил, что Киев в целом получил 65 млрд грн поступлений в бюджет.

Напомним, 9 декабря Киевский городской совет принял решение «О бюджете города Киева на 2022 год». По словам мэра столицы Виталия Кличко, в 2022 году запланировано получить более 69 млрд грн доходов.

По материалам Укринформ
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