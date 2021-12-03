Бизнес ухудшил оценку инвестиционного климата в Украине

Во второй половине 2021-го бизнес понизил индекс инвестиционной привлекательности до 2,73 балла из 5 возможных. Полгода назад показатель составлял 2,84 балла.

Об этом сообщили в Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) со ссылкой на результаты исследования, основанного на опросе 92 директоров крупнейших международных и украинских компаний.

В частности, несколько ухудшили оценку генеральные директоры. Более половины СЭО (58%) считают инвестиционный климат неблагоприятным. Треть (35%) оценили ситуацию как нейтральную. Эти показатели почти не изменились. При этом число положительных оценок сократилось с 13% до 7% по сравнению с первым полугодием.

Также ухудшилась динамика инвестклимата. Негативные тенденции наблюдают 29% руководителей, хотя ранее таких было 15%. Однако большинство (57%) не отметили существенных изменений. Только 14% считают, что бизнес-климат улучшился, полгода назад было 32%.

К тому же большинство руководителей (55%) спрогнозировали, что инвестклимат не изменится в первом полугодии 2022-го. Одновременно почти треть (32%) ожидают ухудшения ситуации (было 17%). А 13% видят предпосылки для улучшения (ранее — 25%).

Почти половина (45%) директоров утверждают, что пандемия до сих пор влияет на работу компании.

При этом осталась неизменной тройка ключевых барьеров, сдерживающих развитие бизнес-климата:

слабая судебная система — считают 87% руководителей;

высокий уровень коррупции — 85%;

теневая экономика — 76%.

В этом году впервые список пополнил низкий темп вакцинации. Так считает половина директоров.

«В конце 2021 года чувствуется растущая обеспокоенность бизнеса. На инвестклимат начинают влиять новые факторы, например, низкие темпы вакцинации от Covid-19 или геополитические угрозы, которые вновь активно обсуждаются бизнесом», — отметила исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко.



Инфографика: ЕБА