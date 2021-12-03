Как будут наказывать водителей за «лысую» резину

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, что владельцев автомобилей на “лысых” шинах ждут суровые наказания. В некоторых случаях у водителей могут изъять удостоверения. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил на своей странице в Facebook.
В некоторых случаях у водителей могут изъять удостоверения. По словам Монастырского, правоохранители будут строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на «лысой резине», или используют для экономии денег колеса, которые имеют недопустимые недостатки.
Также Монастырский пообещал изменения в законодательстве. В частности, до конца года в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.
ПДД запрещают эксплуатацию транспортного средства, если высота протектора меньше:
Штрафы. Если высота протектора шин ниже разрешенного уровня, то полицейский имеет право вынести штраф в размере 340 грн.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП: Рада провалила законопроект несмотря на протесты предпринимателейПозавчера, 15:15 - 1827 6
«Слуги народа» считают, что тарифы на газ являются небольшимиВчера, 10:28 - 727 5
В отопительном сезоне размер субсидий ожидается на уровне 2000 грн и выше — ШмыгальВчера, 08:45 - 177 3
Почти половина украинцев хотели бы уехать на заработки в Германию — опросВчера, 19:25 - 353 2
Долги по наследству: кому придется гасить чужие кредиты — мнение экспертаПозавчера, 20:03 - 764 2
Получат даже те, кто не работал: подробности о пособии по безработице во время карантинаВчера, 10:40 - 12175
Названы отрасли, в которых предприниматели чаще всего скрывают доходы, пребывая «на упрощенке»Вчера, 18:45 - 1864 1
Украина вводит нововведения на границе: очереди станут меньшеВчера, 13:09 - 1057 1
Банкиры спрогнозировали дальнейшую судьбу кешбэковВчера, 16:24 - 989
Изменения в Налоговый кодекс не затронут рядовых украинцев - Офис ПрезидентаВчера, 12:58 - 756
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1521
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2055 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2184
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 582
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1787 1