Как будут наказывать водителей за «лысую» резину

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, что владельцев автомобилей на “лысых” шинах ждут суровые наказания. В некоторых случаях у водителей могут изъять удостоверения. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил на своей странице в Facebook.

В некоторых случаях у водителей могут изъять удостоверения. По словам Монастырского, правоохранители будут строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на «лысой резине», или используют для экономии денег колеса, которые имеют недопустимые недостатки.

Также Монастырский пообещал изменения в законодательстве. В частности, до конца года в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

ПДД запрещают эксплуатацию транспортного средства, если высота протектора меньше:

1,6 мм на автомобилях весом до 3,5 тонны;

1 мм – на автомобилях весом более 3,5 тонны;

2 мм – автобусах;

0,8 – мотоциклах и мопедах.

Штрафы. Если высота протектора шин ниже разрешенного уровня, то полицейский имеет право вынести штраф в размере 340 грн.

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