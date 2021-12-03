Сколько новых кроссоверов украинцы купили в 2021 году

По словам экспертов, самыми популярными автомобилями в Украине остаются кроссоверы и внедорожники. Их доля среди нового легкового транспорта составляет практически 80%.

Самым популярным кроссовером уже достаточно долгое время остается модель Kia Sportage. За ноябрь месяц этого года владельцами модели стали почти 1150 человек.

В общей сложности, на покупку этой модели украинцы потратили 270 млн. долларов, а средний ценник без учета опций и дополнительного оборудования составил 31 тысячу долларов. Доля автомобилей с дизельным мотором составила 24%.

Следующими в списке по количеству продаж после Киа Спортейдж идут:

Renault Duster — 344 машины.

Toyota RAV4 — 308 авто.

Nissan X-Trail — 300 экземпляров.

Chery Tiggo 4 — 250 авто.

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