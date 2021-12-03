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Tesla будет принимать криптовалюту Dogecoin для ряда товаров

Tesla будет принимать криптовалюту Dogecoin для ряда товаров

Автопроизводитель Tesla будет принимать для оплаты отдельных товаров шуточную криптовалюту Dogecoin.

Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter, Bloomberg.

По его словам, рассчитаться можно будет за отдельные брендированные товары. Например, пряжку для ремня за 150 долларов.

Сразу после заявления Маска котировки криптовалюты выросли на 33% до 20 центов.

Цифровую валюту Dogecoin запустили в 2013 году в качестве шутки, однако за последний год она стремительно выросла и вошла в пятерку самых популярных криптовалют мира.

На рост повлияли и высказывания Маска, и заявления его компаний о возможности расчета в Dogecoin.

Напомним, ранее компания SpaceX Илона Маска разрешила рассчитаться канадской Geometric Energy Corp за запуск своего спутника криптовалютой Dogecoin, которая была создана в 2013 году как шутка.

По материалам Економічна Правда
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