Tesla будет принимать криптовалюту Dogecoin для ряда товаров

Автопроизводитель Tesla будет принимать для оплаты отдельных товаров шуточную криптовалюту Dogecoin.
Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter, Bloomberg.
По его словам, рассчитаться можно будет за отдельные брендированные товары. Например, пряжку для ремня за 150 долларов.
Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021
Сразу после заявления Маска котировки криптовалюты выросли на 33% до 20 центов.
Цифровую валюту Dogecoin запустили в 2013 году в качестве шутки, однако за последний год она стремительно выросла и вошла в пятерку самых популярных криптовалют мира.
На рост повлияли и высказывания Маска, и заявления его компаний о возможности расчета в Dogecoin.
Напомним, ранее компания SpaceX Илона Маска разрешила рассчитаться канадской Geometric Energy Corp за запуск своего спутника криптовалютой Dogecoin, которая была создана в 2013 году как шутка.
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