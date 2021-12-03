Tesla будет принимать криптовалюту Dogecoin для ряда товаров

Автопроизводитель Tesla будет принимать для оплаты отдельных товаров шуточную криптовалюту Dogecoin.

Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter, Bloomberg.

По его словам, рассчитаться можно будет за отдельные брендированные товары. Например, пряжку для ремня за 150 долларов.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021

Сразу после заявления Маска котировки криптовалюты выросли на 33% до 20 центов.

Цифровую валюту Dogecoin запустили в 2013 году в качестве шутки, однако за последний год она стремительно выросла и вошла в пятерку самых популярных криптовалют мира.

На рост повлияли и высказывания Маска, и заявления его компаний о возможности расчета в Dogecoin.

Напомним, ранее компания SpaceX Илона Маска разрешила рассчитаться канадской Geometric Energy Corp за запуск своего спутника криптовалютой Dogecoin, которая была создана в 2013 году как шутка.