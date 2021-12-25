Названы смартфоны, которые станут самыми мощными в начале 2022 года

Самые мощные смартфоны в мире будут доступны для покупки потребителям уже в начале 2022 года. Все они основаны на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm, который имеет не только восемь ядер с очень высоким уровнем производительности, но еще и дополнительные модули, в том числе ответственные за работу искусственного интеллекта, нейронной сети, машинного обучения, а также за обработку фотографий и видеозаписей.
Все эти телефоны смогут подключаться к сетям пятого поколения 5G и обеспечивать максимальную степень защиты данных пользователя.
К выпуску на рынок свои флагманские телефоны, основанные на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, готовят сразу несколько известных производителей, причем некоторые из них анонсируют уже в ближайшие несколько недель, но их продажи стартуют в начале января или чуть позже, в зависимости от ряда факторов.
Поскольку речь идет о передовых моделях мобильных устройств, рассчитывать на низкую стоимость не приходится, а значит, за новинки так или иначе придется выложить минимум $700 долларов (около 19 тысяч гривен по текущему курсу).
Все они будут работать под управлением новейшей операционной системы Android 12 от Google, но, конечно же, с фирменными прошивками от компаний-производителей.
Пока новые телефоны еще не представили, зато уже известен список моделей, которые выйдут на рынок и поступят на полки магазинов. Пользователей ждут такие модели как:
Окончательные названия всех этих телефонов еще не утверждены, поэтому, возможно, они будут называться несколько иначе. Новинки получат не только передовой процессор в лице Snapdragon 8 Gen 1, но еще и современный OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, а также продвинутую основную камеру с возможностью записывать видео в разрешении 4K Ultra HD (3840 на 2160 пикселей) при частоте 60 кадров в секунду и даже выше в зависимости от модели.
Кроме этого, в начале 2022 года ожидается анонс и выход на рынок таких моделей телефонов как:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут ввести дополнительные налоги для некоторых напитковВчера, 09:11 - 722 6
Китай закупил больше половины всей пшеницы мираВчера, 13:08 - 1691 5
Конкурент АТБ. Fozzy Group откроет десятки дискаунтеров в 2022 годуВчера, 11:12 - 2695 4
«АвтоКрАЗ» набирает работников и готов платить до 25 тысяч гривенВчера, 07:16 - 6925 4
«Стартапы уже могут продумывать идеи»: в НБУ рассказали, когда в Украине заработает песочница финтех-проектовВчера, 12:03 - 345 2
«АвтоКрАЗ» набирает работников и готов платить до 25 тысяч гривенВчера, 07:16 - 6925 4
Конкурент АТБ. Fozzy Group откроет десятки дискаунтеров в 2022 годуВчера, 11:12 - 2695 4
Китай закупил больше половины всей пшеницы мираВчера, 13:08 - 1691 5
Украинский город попал в список мест, которые стоит посетить в 2022 году (по версии The Independent)Вчера, 15:03 - 1100 1
Что подарить на Новый год, если в кошельке на подарки до 1000 гривенВчера, 08:07 - 984
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)Позавчера, 10:30 - 218 2
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 984 13
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1946 8
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2119
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2718 4