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Названы смартфоны, которые станут самыми мощными в начале 2022 года

Названы смартфоны, которые станут самыми мощными в начале 2022 года

Самые мощные смартфоны в мире будут доступны для покупки потребителям уже в начале 2022 года. Все они основаны на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm, который имеет не только восемь ядер с очень высоким уровнем производительности, но еще и дополнительные модули, в том числе ответственные за работу искусственного интеллекта, нейронной сети, машинного обучения, а также за обработку фотографий и видеозаписей.

Все эти телефоны смогут подключаться к сетям пятого поколения 5G и обеспечивать максимальную степень защиты данных пользователя.

К выпуску на рынок свои флагманские телефоны, основанные на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, готовят сразу несколько известных производителей, причем некоторые из них анонсируют уже в ближайшие несколько недель, но их продажи стартуют в начале января или чуть позже, в зависимости от ряда факторов.

Поскольку речь идет о передовых моделях мобильных устройств, рассчитывать на низкую стоимость не приходится, а значит, за новинки так или иначе придется выложить минимум $700 долларов (около 19 тысяч гривен по текущему курсу).

Все они будут работать под управлением новейшей операционной системы Android 12 от Google, но, конечно же, с фирменными прошивками от компаний-производителей.

Пока новые телефоны еще не представили, зато уже известен список моделей, которые выйдут на рынок и поступят на полки магазинов. Пользователей ждут такие модели как:

  • Xiaomi Mi 12,
  • Motorola Moto Edge X30,
  • Realme GT 2 Pro,
  • Oppo Find X4 Pro.

Окончательные названия всех этих телефонов еще не утверждены, поэтому, возможно, они будут называться несколько иначе. Новинки получат не только передовой процессор в лице Snapdragon 8 Gen 1, но еще и современный OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, а также продвинутую основную камеру с возможностью записывать видео в разрешении 4K Ultra HD (3840 на 2160 пикселей) при частоте 60 кадров в секунду и даже выше в зависимости от модели.

Кроме этого, в начале 2022 года ожидается анонс и выход на рынок таких моделей телефонов как:

  • Redmi K50,
  • Nubia Z40,
  • Black Shark 5,
  • ZTE Axon 40,
  • Red Magic 7.

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По материалам iTechua
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