В Минэкономики сделали прогноз по средней зарплате

Министерство экономики предоставило консенсус-прогноз, который не дает гарантий реальных фактов, однако некоторые данные предсказать можно.

Согласно прогнозу, в Украине уровень средней заработной платы в 2022 году вырастет и составит 15 тысяч 778 гривен. Это около 600 долларов в месяц.

Более того, по подсчетам аналитиков, в последующие годы также ожидается рост среднего оклада. Так, на 2023 год специалисты прогнозируют ежемесячную зарплату (среднестатистическую по Украине) в размере 17 тысяч 425 гривен, а к 2024 году ее уровень может достичь 19 тысяч 258 гривен. При конвертации в американскую валюту, в 2023 году – 657 долларов по текущему курсу, а в 2024 – 726 долларов.

В это же время в Украине повысили минимальную зарплату, которая сейчас достигает 6500 гривен. В правительстве рассказали, как будет расти ставка минималки в течение 2022 года.

Также недавно мы сообщали о том, какие самые оплачиваемые профессии сейчас в Украине, заработная плата которых составляет около 100 тысяч гривен.