В Минэкономики сделали прогноз по средней зарплате

Министерство экономики предоставило консенсус-прогноз, который не дает гарантий реальных фактов, однако некоторые данные предсказать можно.
Согласно прогнозу, в Украине уровень средней заработной платы в 2022 году вырастет и составит 15 тысяч 778 гривен. Это около 600 долларов в месяц.
Более того, по подсчетам аналитиков, в последующие годы также ожидается рост среднего оклада. Так, на 2023 год специалисты прогнозируют ежемесячную зарплату (среднестатистическую по Украине) в размере 17 тысяч 425 гривен, а к 2024 году ее уровень может достичь 19 тысяч 258 гривен. При конвертации в американскую валюту, в 2023 году – 657 долларов по текущему курсу, а в 2024 – 726 долларов.
В это же время в Украине повысили минимальную зарплату, которая сейчас достигает 6500 гривен. В правительстве рассказали, как будет расти ставка минималки в течение 2022 года.
Также недавно мы сообщали о том, какие самые оплачиваемые профессии сейчас в Украине, заработная плата которых составляет около 100 тысяч гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Бонусная тысяча»: на какие цели президенты и премьеры вводили денежные выплатыВчера, 09:31 - 856 14
В отопительном сезоне размер субсидий ожидается на уровне 2000 грн и выше — ШмыгальВчера, 08:45 - 274 6
Эксперты озвучили прогноз стоимости мандаринов в Украине9 ч. назад - 370 3
Как будут наказывать водителей за «лысую» резину10 ч. назад - 2957 2
Нафтогаз обеспечил почти 80% всего импорта газа в Украину - Витренко7 ч. назад - 187 2
Названы отрасли, в которых предприниматели чаще всего скрывают доходы, пребывая «на упрощенке»Вчера, 18:45 - 4662 1
Как будут наказывать водителей за «лысую» резину10 ч. назад - 2957 2
Украинцам разъяснили, кого освободят от уплаты «налога за огород»3 ч. назад - 2018 1
Государственная аудиторская служба объяснила, как сейчас воруют на строительстве дорогВчера, 20:23 - 1722
Банкиры спрогнозировали дальнейшую судьбу кешбэковВчера, 16:24 - 1298
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1534
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2073 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2189
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 584
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1794 1