Аналитики Citibank рассказали, когда цена золота опустится до $1500 за унцию

Средняя цена золота в 2022 году составит $1685, тогда как в 2023-м за унцию металла будут давать в среднем $1500. Такой прогноз на днях озвучили аналитики Citibank, передает Banker.ua.

По мнению экспертов Citibank, в 2022 году стоимость «желтого металла» будет колебаться на уровне $1685 за унцию. В 2023-м цена золота и вовсе опустится до отметки $1500.

Несмотря на «медвежий» базовый прогноз, в реализации которого аналитики банка уверены на 60%, по их мнению, этой зимой стоимость металла может вновь подняться до $1825-1850 за унцию.

Тем не менее, уточняют в Citibank, в целом макро- и микрофакторы скорее негативны для золота в 2022-м.

Есть у экспертов банка и «бычий» сценарий роста цены золота, вероятность реализации которого оценивается в 30%. Согласно такому прогнозу, базирующемуся на растущем частном и государственном долге, к середине 2022 года следует ожидать нового ценового рекорда на уровне $2100.

Утром 14 декабря, согласно данным торгов, за унцию золота дают $1.788,15 (-0,01% с начала сессии), тогда как стоимость серебра с утра опустилась на 0,16% – до $22,293.

По данным НБУ, 1 грамм золота в Украине сегодня стоит 1542.22 гривен, грамм серебра оценивается в 19.23 гривен, стоимость платины зафиксировалась на отметке 814.57 грн/грамм, а палладия – 1516.97 грн/грамм.