В Европе рекордно дорожают подержанные авто: чего ждать украинцам

Мировая автомобильная промышленность страдает из-за дефицита полупроводников и чипов. В автосалонах не хватает новых автомобилей. Те, кто хотел приобрести новое авто, продолжают ездить на старом подержанном. Или вообще выбирают многолетнее авто с небольшим пробегом. Как следствие — количество автомобилей с пробегом на рынке Европы уменьшается, а цена — растет. Так работает один из классических законов рыночной экономики: когда какого-то товара не хватает, а спрос на него высокий.
Эксперты Института исследований авторынка спрогнозировали, как это повлияет на украинский авторынок и чего ожидать в 2022 году.
Что с ценами в Европе? В ноябре в Германии было зафиксировано рекордное подорожание подержанных автомобилей. Особенно легковушек возрастом до 3 лет и пробегом до 20 тысяч километров. Больше всего в цене выросли бензиновые автомобили этой возрастной категории (+59,3%). Дизельные несколько отстают, однако их цены повысились на 56,2%. Оба показателя — рекордные для немецкого рынка за последние 30 лет. Причина — покупатели все чаще предпочитают подержанные авто с небольшим пробегом, ведь их можно купить «сегодня — на сегодня», а не ждать несколько месяцев, как в случае с новыми.
В Польше также выросло количество продаж подержанных машин. В ноябре 2021 года в Польше опубликовали более 200 тысяч объявлений о продаже легковушек с пробегом. Это на 22 тысячи меньше, чем в октябре. Дефицит на рынке провоцирует повышение цен. Средняя стоимость подержанного авто в Польше в ноябре зафиксирована на рекордно высоком уровне: 22,5 тысяч злотых ($5 515). Это на 18% больше, чем год назад.
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Похожая ситуация и в Нидерландах: там 2021 год стал рекордным в импорте подержанных авто. Те машины, которые в нормальных условиях продавали бы на экспорт в Украину, остаются в Европе. Спрос на автомобили с пробегом в Евросоюзе растет, вопреки повышению цен. По прогнозам экспертов, в 2022 году тенденция сохранится.
Подорожают ли авто в Украине? В Украине преобладает вторичный рынок: 90% – подержанные автомобили. Украинцы часто предпочитают авто с пробегом, привезенные из-за границы. Однако, как проанализировали эксперты Института исследований авторынка, резкого подорожания среди самых популярных подержанных автомобилей из-за рубежа в Украине не произошло. В отличие от автомобильных рынков стран ЕС, цены на украинском рынке пока не выросли.
Причины. На это есть сразу несколько причин, отмечает аналитик auto.ria Остап Новицкий:
Таким образом, по прогнозу экспертов Института исследований авторынка, цены на подержанные авто будут расти на 15-20% постепенно, в течение первого полугодия 2022 года. Рост цен будет пропорциональным подорожанию этих моделей в странах Евросоюза: от 10-20% на бюджетные модели до 50% на дефицитные за рубежом легковушки с небольшим пробегом, возрастом до трех лет.
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