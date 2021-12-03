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Налоговая амнистия: какие активы нельзя задекларировать

Налоговая амнистия: какие активы нельзя задекларировать

С 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года в Украине действует одноразовое добровольное декларирование активов физических лиц. В ходе налоговой амнистии каждый может воспользоваться правом декларирования активов, с которых не были уплачены налоги, по более низким ставкам. Однако не все активы и имущество подпадают под процедуру.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, какие активы не могут быть объектами декларирования по сбору с одноразового (специального) добровольного декларирования.

Как отмечают в ГНС, согласно Налоговому кодексу (НКУ) объектами декларирования не могут быть:

  • активы физического лица, полученные (приобретенные) декларантом в результате совершения деяния, содержащего признаки уголовного правонарушения, кроме уголовных правонарушений или иных нарушений законодательства, связанных с:

• уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

• уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

• нарушениями в сфере валютного законодательства;

• нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции в части нарушения, предусмотренного п. 12 ст. 50 Закона Украины от 11 января 2001 года № 2210-III «О защите экономической конкуренции» с изменениями и дополнениями;

  • активы физического лица, принадлежащие физическому лицу – резиденту (в частности самозанятому лицу, а также физлицам, которые не являются резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения (приобретения) объектов декларирования или на момент начисления доходов), за счет которых были получены объекты декларирования, и которые в соответствии с НКУ являются или были налогоплательщиками, в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство в отношении таких активов по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 212, 212 экз. 1, а так же ст. 366 (относительно документов налоговой и/или финансовой отчетности, таможенных деклараций, налоговых накладных, первичных документов, иной отчетности по налогам, сборов (обязательных платежей), ст. 367 (если уголовное правонарушение связано с нарушением требований налогового, таможенного, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы) Уголовного кодекса Украины от 05 апреля 2001 года № 2341 III с изменениями и дополнениями;

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  • активы физического лица или юридического лица, принадлежащие Декларанту, в отношении которого открыто судебное производство в совершении любого из уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 209, 258 экз. 5 и 306, частями первой и второй ст. 368 прим. 3, частями первой и второй ст. 368 прим. 4, ст. ст. 368, 368 экз. 5, 369 и 369 прим. 2 УКУ, и/или которые подлежат взысканию как необоснованные в порядке, установленном главой 12 разд. III Гражданского процессуального кодекса Украины от 18 марта 2004 года № 1618-IV с изменениями и дополнениями;
  • средства в национальной и иностранной валютах, которые на дату подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации находятся в наличной форме;
  • активы декларанта, которые находятся на счетах финучреждений и/или размещены (зарегистрированы) на территории страны, признанной государством-агрессором согласно закону, или имеют источники происхождения из такой страны.
По материалам Finance.UA
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