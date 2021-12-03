Налоговая амнистия: какие активы нельзя задекларировать

С 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года в Украине действует одноразовое добровольное декларирование активов физических лиц. В ходе налоговой амнистии каждый может воспользоваться правом декларирования активов, с которых не были уплачены налоги, по более низким ставкам. Однако не все активы и имущество подпадают под процедуру.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, какие активы не могут быть объектами декларирования по сбору с одноразового (специального) добровольного декларирования.
Как отмечают в ГНС, согласно Налоговому кодексу (НКУ) объектами декларирования не могут быть:
• уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
• уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
• нарушениями в сфере валютного законодательства;
• нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции в части нарушения, предусмотренного п. 12 ст. 50 Закона Украины от 11 января 2001 года № 2210-III «О защите экономической конкуренции» с изменениями и дополнениями;
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Премьер предложил разрешить принудительное изъятие земучастков для строительства дорог6 ч. назад - 2575 17
Нардеп рассказал, как решить проблему с «зарплатами в конвертах» в Украине8 ч. назад - 2074 15
Майнинг в землянке: на Киевщине криптофермер украл электроэнергии на миллион гривен8 ч. назад - 2123 9
Австрия призывает ввести в эксплуатацию «Северный поток-2»10 ч. назад - 985 7
Гетманцев о налоговой амнистии: основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не пошел4 ч. назад - 2607 5
Гетманцев отчитался о первой неделе борьбы со скруткамиВчера, 20:03 - 3802 4
Гетманцев о налоговой амнистии: основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не пошел4 ч. назад - 2607 5
Премьер предложил разрешить принудительное изъятие земучастков для строительства дорог6 ч. назад - 2575 17
Майнинг в землянке: на Киевщине криптофермер украл электроэнергии на миллион гривен8 ч. назад - 2123 9
Нардеп рассказал, как решить проблему с «зарплатами в конвертах» в Украине8 ч. назад - 2074 15
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1288
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1824 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1976
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 530
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1621 1