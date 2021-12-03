Глава Минэкономики назвала причины роста цен на продукты

Высокие цены на пищевые продукты в правительстве объясняют пандемией коронавируса и мировыми ценами.

Об этом заявила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко во время эфира программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Инфляцию за последний год она объяснила избытком денежной массы в мире, поскольку правительства стран печатали деньги, чтобы поддержать своих граждан через выплаты во время пандемии.

А поскольку в Украине открытая экономика, это повлияло на инфляционные процессы в стране.

Ведущий спросил у Свириденко, почему при инфляции в этом году в 10% на пищевые продукты выросли в цене на 30-60%, в том числе растительное масло, на 60%, притом что масло – не импортный продукт.

«Потому что есть мировые цены. Потому что есть открытая экономика Украины. Конечно, мы экспортируем все эти продукты, поэтому и рост происходит. Потому что мы работаем на мировых рынках», – сказала Свириденко.

Она отметила, что Украина не может на них повлиять.

В свою очередь заместитель председателя ОП Ростислав Шурма отметил, что в Украине, в отличие от других стран, стоимость газа и электричества для населения в этом году осталась на месте, несмотря на резкий рост мировых цен на эти ресурсы.