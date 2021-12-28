Где в Украине платят больше всего: список регионов

Аналитики grc.ua провели обзор рынка труда и средних заработных плат в регионах Украины в 2021 году. Finance.ua как портал, который следит за уровнем зарплат, рассказывает, как изменились зарплаты в течение года в регионах и где платили больше всего.
Где платят больше всего: ТОП-5 регионов. Столица продолжает удерживать традиционное лидерство как в размере средней заработной платы, так и в количестве открытых вакансий. 23% всех актуальных вакансий, размещенных на кадровом портале, это предложения работы в Киеве.
Учитывая самый высокий уровень зарплат, желающих получить работу в Киеве много. Условный средний конкурс на одно рабочее место в Киеве составляет три человека, а в некоторых профессиональных сферах конкурс еще выше. Например, конкуренция среди специалистов по продажам в столице составляет 7 кандидатов на одно место.
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В течение года средняя зарплата в открытых вакансиях в Киеве колебалась от 29 405 грн до самого высокого показателя в 40 342 грн. Однако даже при самых низких показателях столичная средняя зарплата оставалась выше, чем в других четырех регионах с высокой средней заработной платой.
Вторую строчку в рейтинге самых высоких зарплат в размещенных вакансиях занимает Харьковская область. Однако динамика в течение года была существенно отрицательной – если в апреле этого года средняя зарплата в актуальных вакансиях составляла 32 799 грн, то в ноябре этот показатель снизился до 17 100 грн. Больше всего в Харьковской области, как и в столичном регионе, предлагают соискателям в IT-сфере. Например, самую высокую зарплату от 5500 USD сейчас предлагают Unity Tech Lead, возможен удаленный формат работы. Меньше всего предлагают в открытых вакансиях охранникам, продавцам и кассирам.
Далее в рейтинге Одесская область. За период с апреля по ноябрь 2021 года самый высокий уровень средней зарплаты составлял 27 393 грн., однако он снизился до 21 400 грн. В отличие от Киева и Харьковского региона, самые высокие зарплаты здесь предлагают не только в сфере информационных технологий. Например, на вакансии технического директора предприятия предлагают зарплату от 150 000 грн, от 2000 до 4000 USD предлагают директору по развитию в банковской сфере.
Во Львовской области самые высокие зарплаты сейчас предлагают тоже не только в IT-сфере. Например, специалисту по продажам в Digital-агентство предлагают от 38 000 грн до 80 000 грн. Что касается динамики заработной платы во Львовской области, то с апреля по ноябрь 2021 года уровень средней зарплаты в открытых вакансиях снизился с 22 282 грн до 14 400 грн.
Последнюю строчку в топ-5 регионов с самой высокой средней зарплатой занимает Днепропетровская область. Самые высокие зарплаты сейчас предлагают в актуальных вакансиях в IT сфере. C# Engineer может получать до 5500 USD, Senior PHP-программисту предлагают от 3500 USD, Бэкенд-разработчик на C#/.NET Core 3+ senior ежемесячно будет получать от 2800 USD. Динамика средней заработной платы до ноября была тоже с минусовыми показателями. От 21 215 грн в апреле до 17 200 грн в ноябре.
Средние зарплаты в других регионах за апрель-ноябрь 2021 года:
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