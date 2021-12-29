С 2022 года украинцам изменили правила налогообложения

С целью стабильного и регулярного дохода для улучшения экономической ситуации в стране правительство продолжает внедрять изменения в Налоговый кодекс Украины. Уже в 2022 году ожидаются новые правила налогообложения украинцев.
Кассовые аппараты
В течение длительного времени власти никак не могли прийти к единым выводам о введении кассовых аппаратов для украинского бизнеса. В результате решение принято, и в 2022 году контрольно-кассовыми машинами придется пользоваться абсолютно всем нишам любого уровня предпринимательства, в том числе онлайн. Ожидается, что «теневой» рынок сократится и поступления в казну вырастут. К тому же есть возможность увеличения размера налогов.
Контролируемые иностранные компании (КИК)
Согласно уже существующим переходным положениям НКУ, в 2023 году налоговики будут штрафовать КИК за выявленные ошибки в отчете. Итак, в 2022 году необходимо предоставить итоговый отчет о финансовой деятельности и предоставить налоговую информацию в соответствующие органы.
Нерезиденты Украины
Налог на добавленную стоимость (НДС) обяжут выплачивать и тех, кто проживает за рубежом, но занимается международным бизнесом, продавая товары и услуги с помощью электронной системы. Причем новые правила для нерезидентов страны будут действовать уже с 1 января 2022 года. Они должны выплачивать 20% от продукта, реализуемого на территории Украины государству. Можно валютой.
Отсутствие льгот у фермеров
С 2022 года фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием кур и других видов птиц для продажи, лишатся льготного налогообложения. Более того, аннулируется упрощенная налоговая система и для тех, кто самостоятельно выращивает сельхозпродукцию с целью ее реализации. Однако в случае, если годовой доход не превысит 12 минимальных зарплат, с таких предпринимателей не взимаются налоги.
Налоговые должники
Правительство вводит единый реестр для всех работающих граждан Украины, и таким образом, в 2022 году система станет настолько прозрачной, что контролирующему органу не будет трудно узнать о тех украинцах, которые отказываются платить налоги за осуществляемую ими деятельность. В случае непогашения долгов в течение 240 дней (по сумме более 1 миллиона гривен) предпринимателя могут ограничить на выезд из страны.
Оптовые продавцы недвижимости
Правки в законопроекте №5600 предусматривают изменения для оптовых продавцов недвижимости. При продаже третьего и более по счету недвижимого объекта сумма дохода будет уменьшена на сумму понесенных расходов. Налоговая ставка от доходов при этом составит 18%.
Акциз и рента
Учитывая прогнозируемый рост цен на алкогольную продукцию, табачные изделия и топливо, следует ожидать повышения цен на другие товары.
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