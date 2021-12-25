Bloomberg назвал 10 крупнейших экономических рисков 2022 года

Издание Bloomberg перечислило 10 крупнейших экономических рисков, которых мир может ожидать в 2022 году. В его экономических моделях фигурируют штамм «Омикрон», инфляция, Китай и не только.
Об этом пишет The Bell.
1. Новые мутации коронавируса.
Если подтвердится, что штамм «Омикрон» заразнее «Дельты», но вызывает менее тяжелое заболевание, это неплохая новость. Экономики перебалансируются ближе к допандемийному состоянию за счет роста сервисов — ритейла, фитнесов, ресторанов — и добавят 0,4 п.п. к всемирному прогнозу Bloomberg на 2022 год (сейчас — 4,7%).
Однако если появится одновременно более заразный и опасный штамм, динамика мировой экономики будет похожа на второй квартал 2020 года с сокращением до 10% в наиболее чувствительных отраслях.
2. Инфляция в США
Экономисты предсказывали инфляцию на конец этого года около 2%, а сейчас она составляет около 7%. Не исключено, что такая же ошибка произойдет в 2022 году, но пока что модели агентства прогнозируют снижение инфляции в следующем году до 3%. При неблагоприятном сочетании факторов главная экономика мира подойдет ближе к стагфляции.
3. Политика ФРС
Для рынков жесткая политика ФРС означает бедствие, особенно если на них образуются «пузыри». Если в 2022 году регулятор трижды повысит ставку и заявит готовность дойти до 2,5%, 2023 год США встретят с рецессией.
4. Проседание рынков
Повышенные ставки США означают приток денег в долларовые активы и отток с развивающихся рынков. Но у таких экономик — разная степень уязвимости к этому перетоку: он минимален у Саудовской Аравии и России, максимальный — у Аргентины, Турции и Бразилии.
5. Проблемы Китая
Если Китай продолжит проводить политику «нулевой толерантности» к коронавирусу независимо от штамма, и при этом не устранит тяжелые последствия кризиса в секторе недвижимости, рост китайской экономики в следующем году может замедлиться до 3% против 5,7% от базового прогноза. Это повлечет за собой «эффект домино» в мировой экономике и может повлиять на политику ФРС.
6. Нестабильность в Европе
Речь идет не только о факторе Украины, но и о президентских выборах во Франции и Италии. Если в этих ключевых экономиках победят евроскептики, цена займов для них повысится, а при спреде суверенного госдолга в 300 базисных пунктов (как в прошлый финансовый кризис) наступит рецессия. Она способна отобрать у еврозоны по меньшей мере 4% от ВВП.
7. Проблемы Brexit
Полномасштабная торговая война между ЕС и Великобританией маловероятна, но проблемы на таможенных границах вполне возможны. Они еще больше поднимут потребительские цены.
8. Сворачивание экстренных стимулов
В 2022 году, по оценке UBS, правительства свернут поддержку примерно на 2,5% мирового ВВП. Особенно сильно этот фактор скажется на экономиках Великобритании, Италии, Канады и Японии.
9. Рост цен на еду
Положение с доступностью еды обещает быть хуже, чем в кризис «арабской весны» 2011 года, особенно в таких странах, как Судан, Ливан и Алжир. Это означает риск новой нестабильности в макрорегионе.
10. Геополитика
Главный ужасный сценарий — это война сверхдержав. Но на мировую экономику не меньше повлияет и новая торговая война между США и Китаем, и новый кризис с поставкой полупроводников из Тайваня. Не стоит недооценивать потенциал регионального напряжения — например, в Турции или Бразилии накануне октябрьских выборов.
«В 2020 году экономический удар пандемии оказался хуже почти всех прогнозов, — резюмирует Bloomberg. — Но так не было в 2021 году, когда многие страны восстанавливались на удивление быстро. Нужно помнить, что и в следующем году что-то может пойти как следует и даже лучше».
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