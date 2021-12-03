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Получат даже те, кто не работал: подробности о пособии по безработице во время карантина

Получат даже те, кто не работал: подробности о пособии по безработице во время карантина

С 1 декабря в Украине поднялся минимальный прожиточный минимум, тем самым увеличился размер пособия по безработице. Получить эту услугу могут даже те, кто работал без официального оформления в карантин, из-за которого часть украинцев потеряла работу.

Об этом пишет «Апостроф».

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Во время карантина и еще 30 дней после него могут выделять минимальное пособие по безработице гражданам до 35 лет, не имеющим страхового стажа из-за отсутствия официального трудоустройства. Такая госпомощь составляет 1 тысячу гривен, а срок выплаты — 180 календарных дней. Но если человек старше 35 лет и оказался в такой же ситуации, то он теряет право на получение такой услуги.

Украинцам, потерявшим работу на карантине, не сокращают продолжительность выплаты пособия по безработице. На карантине статус безработного предоставляется с первого дня после подачи соответствующего заявления. Назначение выплаты осуществляется с первого дня регистрации безработного.

Для того чтобы оформить эту помощь во время карантина, нужно по электронной почте или через ящик для корреспонденции в выбранном центре занятости направить заявления и их копии о предоставлении или возобновлении статуса безработного и о назначении или возобновлении выплаты пособия по безработице. К заявлениям гражданин должен собрать пакет документов для идентификации личности и подтверждения статуса безработного лица.

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По материалам Апостроф
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