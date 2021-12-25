Зимой вдвое подорожает электроотопление домов

Стоимость электроотопления частных домов в Украине вырастет почти в два раза по сравнению с декабрем прошлого года при аналогичном потреблении и с учетом режима экономии. Отапливать дом газом все еще будет дороже, но разница в стоимости услуг существенно сократится.

Такие выводы можно сделать, исходя из данных поставщика электроэнергии «Закарпатьеэнергосбыт» (группа Tolk), которые UBR.ua предоставила директор компании Наталия Нимец.

Она привела в пример уровень оплаты одного из потребителей компании, который отапливает дом на 110 кв. м, при этом планирует потребление и использует зонный способ учета э/э. В декабре 2020 года этот потребитель израсходовал 2117 кВт-ч электроэнергии (днем — 461 кВт-ч, ночью — 1656 кВт-ч), а заплатил за ресурс 1160 грн.

В этом году при том же объеме потребления и режиме экономии ему придется заплатить уже 2166 грн, рассказывает Нимец. Вместе с тем на обогрев аналогичного по площади дома газом в прошлом году другой потребитель расходовал 400 куб. м ресурса, что обходилось ему в 3100 грн. В этом году услуга подорожает до 3200 грн.

Следовательно, говорит эксперт, при экономном и спланированном потреблении обогреваться электроэнергией пока что выгоднее. Так же и по квартирам. Но однозначно, что общая сумма в квитанциях за электроэнергию (а соответственно и за электроотопление) в этом году, после отмены льготного тарифа на электроотопление, возрастет.

«В принципе, как видим, подорожает и обогрев с помощью газа, и при этом не нужно забывать, что сейчас для населения тариф на газ регулируется», — отметила Нимец, добавив, что платежки за газ в случае, если цены «отпустят в свободное плавание», возрастут в разы.

Сэкономить на электроотоплении можно благодаря установке двухфакторного счетчика: за декабрь прогнозированный счет жителя Ужгорода, рассказывает Нимец, составит 2165 грн при использовании зонного прибора учета. Без зонного учета — 3556 грн, то есть почти на 1400 грн больше.