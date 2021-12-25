Зимой вдвое подорожает электроотопление домов

Стоимость электроотопления частных домов в Украине вырастет почти в два раза по сравнению с декабрем прошлого года при аналогичном потреблении и с учетом режима экономии. Отапливать дом газом все еще будет дороже, но разница в стоимости услуг существенно сократится.
Такие выводы можно сделать, исходя из данных поставщика электроэнергии «Закарпатьеэнергосбыт» (группа Tolk), которые UBR.ua предоставила директор компании Наталия Нимец.
Она привела в пример уровень оплаты одного из потребителей компании, который отапливает дом на 110 кв. м, при этом планирует потребление и использует зонный способ учета э/э. В декабре 2020 года этот потребитель израсходовал 2117 кВт-ч электроэнергии (днем — 461 кВт-ч, ночью — 1656 кВт-ч), а заплатил за ресурс 1160 грн.
В этом году при том же объеме потребления и режиме экономии ему придется заплатить уже 2166 грн, рассказывает Нимец. Вместе с тем на обогрев аналогичного по площади дома газом в прошлом году другой потребитель расходовал 400 куб. м ресурса, что обходилось ему в 3100 грн. В этом году услуга подорожает до 3200 грн.
Следовательно, говорит эксперт, при экономном и спланированном потреблении обогреваться электроэнергией пока что выгоднее. Так же и по квартирам. Но однозначно, что общая сумма в квитанциях за электроэнергию (а соответственно и за электроотопление) в этом году, после отмены льготного тарифа на электроотопление, возрастет.
«В принципе, как видим, подорожает и обогрев с помощью газа, и при этом не нужно забывать, что сейчас для населения тариф на газ регулируется», — отметила Нимец, добавив, что платежки за газ в случае, если цены «отпустят в свободное плавание», возрастут в разы.
Сэкономить на электроотоплении можно благодаря установке двухфакторного счетчика: за декабрь прогнозированный счет жителя Ужгорода, рассказывает Нимец, составит 2165 грн при использовании зонного прибора учета. Без зонного учета — 3556 грн, то есть почти на 1400 грн больше.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине создан самый дорогой автомобильный прицеп за 500 тысяч евро (видео)Позавчера, 18:02 - 1978 8
В Украине могут ввести дополнительные налоги для некоторых напитковВчера, 09:11 - 715 6
В Украине установили «зеленые» тарифы на 2022 годПозавчера, 16:05 - 2819 6
Китай закупил больше половины всей пшеницы мираВчера, 13:08 - 1644 5
Конкурент АТБ. Fozzy Group откроет десятки дискаунтеров в 2022 годуВчера, 11:12 - 2648 4
«АвтоКрАЗ» набирает работников и готов платить до 25 тысяч гривенВчера, 07:16 - 6805 3
Конкурент АТБ. Fozzy Group откроет десятки дискаунтеров в 2022 годуВчера, 11:12 - 2648 4
Китай закупил больше половины всей пшеницы мираВчера, 13:08 - 1644 5
Украинский город попал в список мест, которые стоит посетить в 2022 году (по версии The Independent)Вчера, 15:03 - 1037 1
Что подарить на Новый год, если в кошельке на подарки до 1000 гривенВчера, 08:07 - 974
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)Позавчера, 10:30 - 217 2
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 982 13
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1944 8
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2118
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2718 4