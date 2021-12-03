Впервые с 2014 года средняя пенсия превысила фактический прожиточный минимум

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от Минсоцполитики, что в 2021 году средняя пенсия впервые с 2014 года превысила размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

По состоянию на декабрь 2021 размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц составлял 3723 гривны, а средняя пенсия составляла 3980 гривен.

Это произошло в результате реализации комплексной программы повышения пенсий для разных категорий нетрудоспособных людей, в том числе «возрастной линейки» доплат к пенсиям.

По словам Марины Лазебной, реализация в 2022 году запланированных Минсоцполитики этапов повышения пенсий обеспечит рост средней пенсии до 4533 гривен по состоянию на 01.12.2022, что на 15% превысит ожидаемый фактический размер прожиточного минимума для нетрудоспособных людей по состоянию на эту дату.

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