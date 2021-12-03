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Нафтогаз обеспечил почти 80% всего импорта газа в Украину - Витренко

Нафтогаз обеспечил почти 80% всего импорта газа в Украину - Витренко

НАК «Нафтогаз Украины» в этом году обеспечил поступление 77% всего импорта газа в Украину.
Об этом заявил председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко в эфире программы «Свобода слова».

«Нефтегаз импортировал газа больше всех. Нафтогаз импортировал 77% всего газа, который импортировался в Украину», — сказал Витренко.

По его словам, компания потратила 42 млрд грн на импорт «голубого топлива» и 44 млрд грн на закупку газа собственной добычи.

Глава Нафтогаза заметил, что цены на рынке газа определяются политикой Владимира Путина, а её невозможно предусмотреть. Поэтому физически невозможно было накопить значительные объемы газа.

Как сообщалось, по состоянию на 1 декабря в подземных хранилищах газа (ПХГ) находилось 16 млрд кубометров «голубого топлива».

Отбор газа из ПХГ начался 7 октября из-за похолодания и увеличения потребления в частных домах. На начало сезона отбора в ПХГ находилось 18,9 млрд кубометров топлива.

По материалам Укринформ
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