Глава Apple рассказал о главных разработках компании

Генеральный директор Apple Тим Кук обычно обходит стороной вопросы о планах компании и будущих продуктах. Поэтому крайне необычно, что в недавнем интервью он согласился поговорить на эту тему и рассказал о трёх ключевых для Apple направлениях.
Интервью с Тимом Куком было опубликовано ещё 19 ноября этого года, но широкого распространения не получило. В нём репортёр телеканала KTLA Рич ДеМуро пообщался с главой Apple на открытии нового фирменного магазина Apple Store в Лос-Анджелесе. Он спросил о розничных магазинах, любимых устройствах, пандемии и новой программе самостоятельного ремонта техники. Наиболее интересной стала часть разговора, посвящённая тому, чего ждать от Apple в будущем.
На вопрос о том, в каких технологиях Apple наиболее заинтересована и в каком направлении движется сейчас, Тим Кук заявил, что в компании очень сконцентрированы на дополненной реальности, искусственном интеллекте и автономном вождении. По его словам, это сейчас ключевые технологии, которые они намерены использовать разными способами.
«Конечно, у Apple всегда будет next big thing», — ответил Тим Кук на вопрос о том, стоит ли ждать от Apple что-то вроде next big thing, подразумевая новую категорию продуктов.
В августе этого года Марк Гурман из издания Bloomberg заявил, что Тим Кук точно останется на должности главы Apple до 2025 года, запустив перед своим уходом новую категорию продуктов.
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