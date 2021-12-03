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Глава Apple рассказал о главных разработках компании

Глава Apple рассказал о главных разработках компании

Генеральный директор Apple Тим Кук обычно обходит стороной вопросы о планах компании и будущих продуктах. Поэтому крайне необычно, что в недавнем интервью он согласился поговорить на эту тему и рассказал о трёх ключевых для Apple направлениях.

Интервью с Тимом Куком было опубликовано ещё 19 ноября этого года, но широкого распространения не получило. В нём репортёр телеканала KTLA Рич ДеМуро пообщался с главой Apple на открытии нового фирменного магазина Apple Store в Лос-Анджелесе. Он спросил о розничных магазинах, любимых устройствах, пандемии и новой программе самостоятельного ремонта техники. Наиболее интересной стала часть разговора, посвящённая тому, чего ждать от Apple в будущем.

На вопрос о том, в каких технологиях Apple наиболее заинтересована и в каком направлении движется сейчас, Тим Кук заявил, что в компании очень сконцентрированы на дополненной реальности, искусственном интеллекте и автономном вождении. По его словам, это сейчас ключевые технологии, которые они намерены использовать разными способами.

«Конечно, у Apple всегда будет next big thing», — ответил Тим Кук на вопрос о том, стоит ли ждать от Apple что-то вроде next big thing, подразумевая новую категорию продуктов.

В августе этого года Марк Гурман из издания Bloomberg заявил, что Тим Кук точно останется на должности главы Apple до 2025 года, запустив перед своим уходом новую категорию продуктов.

По материалам 4PDA
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