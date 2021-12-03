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Южная Корея запускает систему распознавания лиц для выявления COVID-19

Южная Корея запускает систему распознавания лиц для выявления COVID-19

Южная Корея с января начнет тестировать систему распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта по камерам видеонаблюдения для отслеживания случаев COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Пилотный государственный проект запустят в одном из самых густонаселенных городов страны Пучхони, отметил городской чиновник.

Система использует алгоритмы искусственного интеллекта и технологию распознавания лиц для анализа записей, собранных более 10 820 камерами видеонаблюдения, и отслеживания перемещений зараженного человека и всех, с кем он имел тесный контакт, согласно бизнес-плану города, представленному в Министерстве науки и ИКТ.

Официальный представитель Пучхона сказал, что система должна снизить нагрузку на перегруженные работой команды по отслеживанию в городе с населением свыше 800 тысяч человек и помочь использовать команды более эффективно и точно.

Данная технология может одновременно отслеживать до десяти человек за 5-10 минут, сокращая время, затрачиваемое на ручную работу, которая занимает от получаса до часа для отслеживания одного человека.

Пучхон получил 1,6 млрд вон (1,36 млн долл.) от Министерства науки и ИКТ и выделил 500 млн вон из городского бюджета на проект по созданию этой системы.

По материалам Укринформ
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