Южная Корея запускает систему распознавания лиц для выявления COVID-19

Южная Корея с января начнет тестировать систему распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта по камерам видеонаблюдения для отслеживания случаев COVID-19.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
Пилотный государственный проект запустят в одном из самых густонаселенных городов страны Пучхони, отметил городской чиновник.
Система использует алгоритмы искусственного интеллекта и технологию распознавания лиц для анализа записей, собранных более 10 820 камерами видеонаблюдения, и отслеживания перемещений зараженного человека и всех, с кем он имел тесный контакт, согласно бизнес-плану города, представленному в Министерстве науки и ИКТ.
Официальный представитель Пучхона сказал, что система должна снизить нагрузку на перегруженные работой команды по отслеживанию в городе с населением свыше 800 тысяч человек и помочь использовать команды более эффективно и точно.
Данная технология может одновременно отслеживать до десяти человек за 5-10 минут, сокращая время, затрачиваемое на ручную работу, которая занимает от получаса до часа для отслеживания одного человека.
Пучхон получил 1,6 млрд вон (1,36 млн долл.) от Министерства науки и ИКТ и выделил 500 млн вон из городского бюджета на проект по созданию этой системы.
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