Киберполиция обнаружила базы данных 300 миллионов граждан Украины, Европы и США

Сотрудники департамента Киберполиции изъяли из незаконного оборота базы персональных данных более 300 миллионов граждан Украины, Европы и США.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

По результатам проведенной операции изъято около 100 баз персональных данных, актуальных по состоянию на 2020−2021 годы.

В рамках расследования этого дела в ноябре провели 117 обысков на территории Украины и разоблачили 51 человека, причастных к несанкционированным действиям с информацией.

«Действия фигурантов были направлены на незаконное завладение персональными данными граждан, закрытыми сведениями о ведении финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, информацией о клиентах банковских и коммерческих учреждений, данными для авторизации на электронных почтовых ящиках, соцсетях, интернет-магазинах и т. д. », — говорится в сообщении.

Стоимость баз колебалась от 500 гривень до 50 тысяч гривень — в зависимости от содержания и коммерческой ценности. Злоумышленники сбывали информацию на закрытых хакерских форумах, а также в соцсетях и мессенджерах.

По данным Киберполиции, девятнадцати фигурантам уже объявлено подозрение. Следственные действия продолжаются.