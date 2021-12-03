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Турецкая лира упала до нового рекорда, снова из-за центробанка

Турецкая лира упала до нового рекорда, снова из-за центробанка

Курс турецкой лиры к доллару обвалился до нового исторического минимума, в очередной раз – из-за возможных действий центробанка.

Об этом сообщает Bloomberg.

Турецкая лира стремительно обвалилась 13 декабря до курса более 14 за доллар, чем обновила исторический минимум. Так, лира ослабла на 4,2% до 14,47 за доллар.

Основным фактором, обусловившим такое ослабление, стало предстоящее заседание центрального банка Турции на этой неделе. Ожидается, что на нем регулятор снизит ставку по операциям репо (сделки купли-продажи центробанком государственных облигаций банков с условием их обратного выкупа).

Такое решение является частью политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по снижению стоимости заимствований для стимулирования экономики. В связи с этим рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило прогноз по суверенному кредитному рейтингу страны до негативного.

Центральный банк Турции с сентября снизил недельную ставку репо на 400 б.п. и, как ожидается, снизит ее еще на 100 б.п. до 14% на этой неделе, по оценкам 19 экономистов, опрошенных Bloomberg.

Снижение ставок и значительное снижение курса лиры и далее будут влиять на инфляцию, которая может достичь пика на уровне 25-30% в годовом измерении в начале 2022 года, прогнозируют в S&P.

Кроме того, центробанк сигнализирует о дальнейшем понижении учетной ставки.

По материалам Економічна Правда
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