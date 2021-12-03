Минэнерго направило около 700 млн грн на зарплаты шахтерам

Министерство энергетики заключило договоренность с руководством «Центрэнерго» о направлении еще 700 млн грн государственным угледобывающим предприятиям для выплаты заработной платы шахтерам.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Минэнерго в декабре обеспечило выделение для зарплат шахтерам дополнительные 90 млн грн, перераспределенные из других бюджетных программ путем экономии средств.

«Перечисление более 700 млн грн с «Центрэнерго» уже запланировано на эту неделю. Поэтому призываем профильные профсоюзы 80% всех полученных средств направить именно на выплату заработных плат шахтерам и максимально прозрачно информировать работников о плановых выплатах», – призвали в министерстве.

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