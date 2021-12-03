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Разработан принципиально новый вид динамиков для наушников

Разработан принципиально новый вид динамиков для наушников

Все существующие сегодня наушники ограничены по форме и функциям из-за того, что для их работы требуются динамики с подвижной мембраной и магнитами. Новый прототип микродинамиков, созданный по технологии NED, может совершить революцию в сфере применения наушников-вкладышей.

Разработанное немецким стартапом Arioso Systems устройство представляет собой плоский квадратный микросхемный динамик с наноскопическим электростатическим приводом. Площадь такого динамика составляет всего от 10 до 20 мм2. Он состоит полностью из кремния.

Внутри устройства размещён массив крошечных гибких лучей длиной около 20 микрометров. Когда на устройство подаётся напряжение, они начинают извиваться, вытесняя воздух через небольшие отверстия в верхней и нижней части устройства. Этот воздух вызывает колебания давления в ухе, которые воспринимаются мозгом как звук.

Микродинамик NED значительно меньше классического. Главным его преимуществом стало отсутствие внешних движущих частей, что приведёт к гораздо большей эффективности и меньшему энергопотреблению. Кроме того, производство такого продукта будет дешевле, чем обычных динамиков.

Компактный размер устройства позволяет освободить место внутри наушников и дополнительную энергию для использования в них других технологий и функций. По словам авторов разработки, это позволит встроить в наушники мгновенный языковой перевод, функции мониторинга здоровья и даже возможность оплачивать покупки с помощью голосовых команд. Большие перспективы у этой технологии и при разработке новых слуховых аппаратов для людей, страдающих от проблем со слухом.

По материалам 4PDA
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