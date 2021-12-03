Межбанк: стоит ли рассчитывать на значительный откат котировок в ближайшие дни

Эти дни будут чрезвычайно интересными на валютном рынке Украины. А его явно лихорадит. После недавней девальвации нацвалюты почти на 1 гривну за достаточно короткий период времени, в последние дни мы наблюдаем резкий разворот котировок в сторону укрепления позиций гривны и возврат курса ниже уровня в 27 гривен за доллар в прошлую пятницу.
Основная интрига в ближайшие дни – будет ли дальнейший откат котировок к еще недавним почти 26 гривнам за доллар или все же экспортное лобби и частично сам НБУ удержат котировки в пределах уровня около 27 гривен.
И тот, и другой сценарий имеют свои плюсы и минусы для всей экономики Украины. Возврат курса к 26,20 – 26,50 гривнам за доллар на фоне снижения цен на энергоносители частично уменьшит инфляционные процессы в стране, сохранение курса в пределах 27 гривен и выше хотя бы частично поможет бюджету в части наполнения за счет таможенных сборов и акцизов, а также замедлит рост объемов негативного результата работы НБУ в этом году, который в основном возник за счет негативных переоценок по валюте и по ценным бумагам.
Поэтому вопрос тренда на межбанке в настоящее время носит принципиальный характер не только непосредственно для участников торгов, но и того, каким будет завершение года и финансовые показатели клиентов, банков и самого регулятора. И каждая из сторон будет тянуть курсовое одеяло на себя.
По нашим данным, Нацбанк пока не склонен допускать нового значительного укрепления гривны к уровням в 26,20-26,50 гривен и будет по возможности активно выкупать излишек предложения доллара на торгах, чтобы не допустить сильного обвала курса и увеличения негативной суммы переоценок валюты в своем балансе. Во многом, этого же хотят чиновники Минфина, которым тоже надо постараться “красиво” закрыть год.
Кроме этого, на этой неделе у нас бюджетные платежи клиентов и начинаются расчеты компаний по уже скорому завершению года, а также бюджетные большие вливания по многим расходным статьям. И хотя чиновники Нацбанка утверждают, что они по их расчетам не превысят 40 млрд гривен, часть рынка опасается “щедрости” чиновников Минфина и Кабмина на суммы до 100 млрд гривен (хотя это и явно больше “мечтания” отдельных крупных частных и государственных игроков нашего рынка). Естественно, от реальных размеров гривневых вливаний в банковскую систему и экономику во многом и будет зависеть поведение курса на межбанке в эти дни.
Еще на поведение рынка повлияет новый период турбулентности по паре евро/доллар на международных рынках. Многие ожидают более быстрых и жестких мер со стороны ФРС США по ускорению завершения политики количественного смягчения и повышения процентных ставок в Америке, да и ЕЦБ пока возможно готовит сюрпризы по своим решениям на этот счет в ближайшее время. Это все приведет к валютным ралли по евро/доллар, и соответственно к скачкам курса евро относительно гривны на нашем межбанке на радость спекулянтам.
После некоторого ослабления напряжения вокруг действий РФ на границах с Украиной оживился и рынок ОВГЗ. Завтра очередной аукцион по размещению этих бумаг и чиновники Минфина Украины очень надеются на возврат интереса иностранцев к облигациям. По нашим данным, эти надежды сейчас имеют определенные резоны и оставшиеся аукционы декабря пройдут более активно с точки зрения вложения денег нерезидентами, что поддержит гривну на межбанке.
Поэтому сейчас всем финансовым директорам компаний стоит повнимательнее следить за поведением межбанка, так как сложившийся в эти дни тренд уже и будет во многом определять поведение всего валютного рынка до конца года и в начале января 2022 года.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 13 декабря будут в пределах: доллар — коридор 26,75 – 27,05 грн, евро — коридор 30,20 – 30,50 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,90 / 26,92
евро – 30,36 / 30,38
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