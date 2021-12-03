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GM разработал цифровую платформу для управления по воздуху всеми системами автомобиля

GM разработал цифровую платформу для управления по воздуху всеми системами автомобиля

General Motors делает большой и важный шаг в цифровизации автомобилей, анонсируя специальную операционную систему Ultifi. Она появится на серийных машинах концерна уже в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба GM.

Программная платформа под названием Ultifi предоставит инженерам доступ практически ко всем компонентам автомобиля, позволяя постоянно обновлять их. Базируясь на платформе Vehicle Intelligence Platform (VIP), которая уже сегодня используется в автомобилях GM, Ultifi позволит обновлять как электромобили, так и автомобили с ДВС по воздуху.

Это означает, что машины не только смогут обновляться и исправлять мелкие ошибки дистанционно, они также смогут получать новые возможности.

«Повышенная гибкость и ускоренная разработка программного обеспечения — два основных преимущества новой архитектуры Ultifi», — сказал Скотт Миллер, вице-президент GM.

Среди потенциальных функций, которым могут обучиться машины, называют возможность запуска двигателя через FaceID. Для этого будут использоваться автомобильные камеры, расположенные в салоне или снаружи машины. Если камеры в салоне определят наличие ребенка, то машина автоматически активирует детский замок.

Почти все компоненты оборудования, так или иначе подключенные к компьютеру, можно модифицировать. Но в GM заверили, что никогда не будут дистанционно форсировать двигатель. Это может в корне повлиять на уровень выбросов.

Ultifi сформирует цифровую платформу, на которой сторонние разработчики смогут «надстраивать» свое ПО. Например, разработчики детских кресел через специальное ПО смогут оповещать машину, если защелка ISOFIX закрыта не до конца, или внешний багажник закреплен некорректно.

GM со временем потребует от своих клиентов подписать пользовательское соглашение об услуге, поскольку оно будет собирать анонимные данные, но покупатели, которые не хотят, чтобы их автомобиль постоянно обновлялся, могут отказаться от передачи своих персональных данных. GM раскроет больше информации об Ultifi в рамках цифровой выставки CES, которая пройдет с 5 по 8 января 2022 года.

По материалам РБК-Украина
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