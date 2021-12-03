Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики на 2021 и 2022 годы

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста мировой экономики на 2021 год до 5,7% с 6%, ожидавшихся в сентябре, а на 2022 год – до 4,2% с 4,4%. Об этом сообщается в декабрьском докладе Global Economic Outlook (GEO).

«Масштаб и продолжительность глобального инфляционного шока застали врасплох большинство экспертов и представителей центральных банков, и этот фактор способствует более раннему старту глобальной нормализации денежно-кредитной политики», – отмечается в GEO.

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«Темпы увеличения спроса в мировой экономике в последний год существенно опережают рост предложения. Из-за проблем, сохраняющихся в цепочках поставок, реальный мировой ВВП в третьем квартале повысился меньше, чем ожидалось, а цены увеличились больше, чем ожидалось», – отмечает агентство.

При этом Fitch указывает, что даже сниженные темпы роста мирового ВВП на уровне 5,7% станут максимальными с 1973 года, поэтому эксперты агентства считают, что мир далек от стагфляции.

Fitch снизило прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,7% с 6,2%, на 2022 год – до 3,7% с 3,9%. Прогноз повышения ВВП еврозоны на 2021 год снижен до 5% с 5,2%, на 2022 год оставлен на уровне 4,5%.

Прогноз роста китайской экономики на этот год снижен до 8% с 8,1%, на 2022 год – до 4,8% с 5,2%. Эксперты отмечают, что снижение прогноза роста мирового ВВП на 2022 год в значительной степени обусловлено ожидаемым замедлением роста в Китае.

Экономический рост остальных развивающихся экономик в этом году составит 5,7%, в следующем – 4,6%, ожидают в Fitch.