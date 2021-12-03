0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики на 2021 и 2022 годы

Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики на 2021 и 2022 годы

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста мировой экономики на 2021 год до 5,7% с 6%, ожидавшихся в сентябре, а на 2022 год – до 4,2% с 4,4%. Об этом сообщается в декабрьском докладе Global Economic Outlook (GEO).

«Масштаб и продолжительность глобального инфляционного шока застали врасплох большинство экспертов и представителей центральных банков, и этот фактор способствует более раннему старту глобальной нормализации денежно-кредитной политики», – отмечается в GEO.

Читайте также: Fitch повысило прогноз цен на нефть, пересмотрело ожидания для основных валютных пар

«Темпы увеличения спроса в мировой экономике в последний год существенно опережают рост предложения. Из-за проблем, сохраняющихся в цепочках поставок, реальный мировой ВВП в третьем квартале повысился меньше, чем ожидалось, а цены увеличились больше, чем ожидалось», – отмечает агентство.

При этом Fitch указывает, что даже сниженные темпы роста мирового ВВП на уровне 5,7% станут максимальными с 1973 года, поэтому эксперты агентства считают, что мир далек от стагфляции.

Fitch снизило прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,7% с 6,2%, на 2022 год – до 3,7% с 3,9%. Прогноз повышения ВВП еврозоны на 2021 год снижен до 5% с 5,2%, на 2022 год оставлен на уровне 4,5%.

Прогноз роста китайской экономики на этот год снижен до 8% с 8,1%, на 2022 год – до 4,8% с 5,2%. Эксперты отмечают, что снижение прогноза роста мирового ВВП на 2022 год в значительной степени обусловлено ожидаемым замедлением роста в Китае.

Экономический рост остальных развивающихся экономик в этом году составит 5,7%, в следующем – 4,6%, ожидают в Fitch.

По материалам Build Portal
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.